Kšeftovali s daty pacientů. Hackeři odcizili rozsáhlou zdravotnickou databázi

Hackeři ze skupiny DataBastard v srpnu odcizili rozsáhlou databázi pacientských a personálních dat jednoho zdravotnického zařízení v Česku. Data následně nabízeli k prodeji. V tiskové zprávě to uvedla bezpečnostní firma ComSource, podle které šlo o nejzávažnější útok za poslední měsíce.
Jméno zařízení neuvedla. Tuzemské firmy a organizace v srpnu čelily 17 zdokumentovaným vyděračským (ransomware) útokům.
"Útočníci nabízeli k prodeji databázi obsahující kontakty pacientů včetně zdravotních záznamů, informace o rezervacích návštěv s platebními a pojišťovacími údaji a také profily zdravotnického personálu. Ze zásady neuvádíme, o který konkrétní subjekt šlo, ale tento útok představuje opravdu závažnou hrozbu kvůli citlivé povaze zdravotních dat a potenciálnímu narušení péče o pacienty," uvedl spolumajitel ComSource Michal Štusák.
Únik byl podle Štusáka zaznamenán 27. srpna, útočníci pak data nabízeli k prodeji za 1400 dolarů. "Zdravotnická data mají svou specifickou hodnotu, protože je nelze jednoduše zneplatnit jako heslo - jednou uniklý zdravotní záznam zůstává citlivý natrvalo," dodal.
Nejkoncentrovanější útočnou vlnu zaznamenal sektor informačních technologií a profesionálních služeb, kde skupina Titan v polovině srpna systematicky zasáhla několik firem spravujících data a poskytujících IT poradenství, a stala se s celkem čtyřmi útoky za měsíc nejaktivnější ransomwarovou skupinou.
Skupina Lockbit zaútočila na dalšího poskytovatele IT služeb, zatímco výrobní a průmyslový sektor čelil zásahům skupin Krybit a Aur0ra.
"Opakované cílení na firmy, které pro jiné organizace spravují data nebo IT infrastrukturu, je jeden z nejnebezpečnějších trendů, které v posledních měsících vidíme. Jeden úspěšný průnik do takové společnosti může otevřít cestu k desítkám dalších klientů napříč trhem," dodal Štusák.
Skupina Space Bears zaútočila na poskytovatele internetových služeb, přičemž po prvním oznámení 22. srpna následoval o šest dní později únik dat, což ohrožuje nejen provoz platformy, ale i data jejích klientů.
Státní správa a školství čelily útokům skupiny Krybit na obecní web a skupiny The Gentlemen na základní školu, zatímco v obchodním segmentu se objevila tvrzení o úniku 105.000 záznamů z e-shopu a dalších databází nabízených aktéry Linda2000 a exfilar.
"Kombinace ransomwaru a aktivního obchodu s uniklými databázemi na fórech ukazuje, že útočníci cílí prakticky na celou českou ekonomickou infrastrukturu - od úřadů přes školy až po e-commerce. Všechny srpnové incidenty jsme klasifikovali se střední závažností, ale objem a rozmanitost cílů je varovným signálem,“ uzavřel Štusák.
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