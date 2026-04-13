Reklama
Reklama
Ekonomika

Hackeři masivně útočili na "jablíčkáře" v Česku. Zkoušeli krást data přes aplikaci Teams

ČTK

Na počítače Apple v Česku a na Slovensku v prvním čtvrtletí masivně útočil program ClickFix sloužící ke krádežím dat. Zaměřil se na uživatele, kteří vyhledávali aplikaci Microsoft Teams pro počítače s platformou macOS.

Apple MacBook letadlo
Apple MacBook letadloFoto: DPA
Reklama

Prostřednictvím zmanipulovaných výsledků vyhledávání je přesměrovával na podvodnou stránku, kde si stáhli a nainstalovali do zařízení program určený ke krádeži dat. ClickFix stál za 78 procenty všech útoků v období od ledna do konce března. Uvedla to dnes bezpečnostní firma Eset.

„ClickFix je podvodná metoda spadající mezi techniky sociálního inženýrství. Jde o manipulativní komunikaci, která zneužívá lidské emoce a ze své podstaty je určitě srovnatelně nebezpečná s jinými kybernetickými útoky,“ uvedl vedoucí výzkumné pobočky Esetu Jiří Kropáč.

Útočníci nejdříve nalákají oběť na škodlivou webovou stránku, například prostřednictvím optimalizace pro vyhledávače nebo škodlivé on-line reklamy. Na této stránce se pak objeví výzva k urgentnímu řešení nějakého problému. Cílem je přimět uživatele zkopírovat a spustit útočníkem předem připravený příkaz do příkazového řádku. Tím ale nevědomky vpustí škodlivý program do svého zařízení.

Podvodníci chtějí tímto způsobem spustit v napadených zařízeních škodlivý kód Mac Stealer. Ten se v případě platformy macOS v Česku vyskytuje dlouhodobě. Jde o infostealer, tedy typ škodlivého softwaru, který sbírá a útočníkům obvykle odesílá uživatelská data a citlivé informace - uložená hesla k webovým stránkám, data ke kryptoměnovým peněženkám a další dokumenty.

Reklama
Reklama

Podvodný scénář útoku ClickFix může mít řadu různých variant. Typicky je uživatel vyzván k řešení nějaké opravy dočasné chyby. Útočníci ale mohou vyzvat svou oběť i ke stažení nějaké hledané aplikace nebo vynutit aktualizaci nějakého programu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Václav Hybš, 90. narozeniny, top hotel praha, jiří korn

Houfnice M-110

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama