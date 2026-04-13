Hackeři masivně útočili na "jablíčkáře" v Česku. Zkoušeli krást data přes aplikaci Teams

Na počítače Apple v Česku a na Slovensku v prvním čtvrtletí masivně útočil program ClickFix sloužící ke krádežím dat. Zaměřil se na uživatele, kteří vyhledávali aplikaci Microsoft Teams pro počítače s platformou macOS.
Prostřednictvím zmanipulovaných výsledků vyhledávání je přesměrovával na podvodnou stránku, kde si stáhli a nainstalovali do zařízení program určený ke krádeži dat. ClickFix stál za 78 procenty všech útoků v období od ledna do konce března. Uvedla to dnes bezpečnostní firma Eset.
„ClickFix je podvodná metoda spadající mezi techniky sociálního inženýrství. Jde o manipulativní komunikaci, která zneužívá lidské emoce a ze své podstaty je určitě srovnatelně nebezpečná s jinými kybernetickými útoky,“ uvedl vedoucí výzkumné pobočky Esetu Jiří Kropáč.
Útočníci nejdříve nalákají oběť na škodlivou webovou stránku, například prostřednictvím optimalizace pro vyhledávače nebo škodlivé on-line reklamy. Na této stránce se pak objeví výzva k urgentnímu řešení nějakého problému. Cílem je přimět uživatele zkopírovat a spustit útočníkem předem připravený příkaz do příkazového řádku. Tím ale nevědomky vpustí škodlivý program do svého zařízení.
Podvodníci chtějí tímto způsobem spustit v napadených zařízeních škodlivý kód Mac Stealer. Ten se v případě platformy macOS v Česku vyskytuje dlouhodobě. Jde o infostealer, tedy typ škodlivého softwaru, který sbírá a útočníkům obvykle odesílá uživatelská data a citlivé informace - uložená hesla k webovým stránkám, data ke kryptoměnovým peněženkám a další dokumenty.
Podvodný scénář útoku ClickFix může mít řadu různých variant. Typicky je uživatel vyzván k řešení nějaké opravy dočasné chyby. Útočníci ale mohou vyzvat svou oběť i ke stažení nějaké hledané aplikace nebo vynutit aktualizaci nějakého programu.
V prezidentských volbách v Peru vede po sečtení poloviny hlasů krajně pravicová politička
V prezidentských volbách v Peru po sečtení poloviny hlasů vede krajně pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová před bývalým starostou Limy Rafaelem Lópezem Aliagou, uvádějí agentury.
„Nesmírně vtipný a plný mladistvé energie“. Kolegové vzpomínají na zesnulého Hybše
Přes vysoký věk udivoval dirigent, kapelník a trumpetista Václav Hybš mladistvým elánem. Byl nejenom vynikající muzikant, skladatel a aranžér, ale také nesmírně vtipný člověk. Byla radost s ním spolupracovat. ČTK to sdělili zpěvák Jiří Korn, sopranistka Eva Urbanová nebo pořadatel trutnovského festivalu Martin Věchet. Hybš zemřel v neděli ve věku 90 let.
Tyhle gigantické houfnice teď zatopí Rusům. Dodali je Češi
Je to třicetitunový kolos, který odpaluje stokilogramové granáty na vzdálenost až třicet kilometrů. Američané ho poprvé použili ještě ve válce ve Vietnamu. Teď jich několik desítek získali Ukrajinci. Původně jsou z Řecka, ale na Ukrajinu se dostanou díky české muniční iniciativě.
Chorý se brání: Sliny se mi vrátily zpět. Komise rozhodčích vyloučení posvětila
Hlavní rozhodčí Marek Radina po nedělním šlágru 29. kola fotbalové ligy mezi lídrem tabulky Slavií a čtvrtou Plzní (0:0) potvrdil, že útočníka Pražanů Tomáše Chorého vyloučil za plivnutí na ležícího Sampsona Dweha. Slavia se proti červené kartě odvolala, komise rozhodčích s vyloučením souhlasí.
Vítejte zpět v Evropě, gratuloval Magyarovi Tusk. Woke vůdce bez koulí, pustil se do něj Wilders
Evropské srdce dnes v Maďarsku bije silněji, země si vybrala evropskou budoucnost. V reakci na vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách to napsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, jejíž instituce měla s dosavadní vládou premiéra Viktora Orbána dlouholeté spory.