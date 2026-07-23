Google údajně zýhodňoval vlastní služby. Dostal pokutu 890 milionů eur

Evropská komise (EK) vyměřila americké internetové společnosti Google pokutu 890 milionů eur (21,5 miliardy Kč) za porušení unijního nařízení o digitálních trzích (DMA). Komise o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě. Firma se podle unijní exekutivy provinila tím, že ve vyhledávači Google Search upřednostňovala své vlastní služby.
Google patří podle pravidel EU mezi takzvané strážce přístupu neboli gatekeepers. Tímto názvem komise v září roku 2023 označila velké internetové společnosti, které musejí splňovat pravidla digitální normy DMA. Mezi gatekeepers se řadí například i společnosti Meta Platforms či Apple.
Podle nařízení o digitálních trzích nesmějí tyto společnosti při řazení výsledků upřednostňovat své vlastní služby před službami třetích stran. Při tomto řazení musejí uplatňovat transparentní, spravedlivé a nediskriminační podmínky. Komise přitom zjistila, že společnost Google ve vyhledávači Google Search upřednostňuje své vlastní služby, včetně služeb v oblasti nakupování, hotelů či dopravy před službami třetích stran. Tím porušuje své povinnosti vyplývající z nařízení, stojí ve sdělení unijní exekutivy.
Google ve výsledcích vyhledávání zvýrazňuje své vlastní služby, a to mimo jiné tím, že je umisťuje v horní části stránky s výsledky vyhledávání nebo pomocí vylepšených vizuálních prvků a filtrů, zatímco podobné služby třetích stran nejsou podle Evropské komise tak výrazně zviditelněny.
Podle unijního nařízení by rovněž vývojáři aplikací, kteří své aplikace distribuují prostřednictvím služby Google Play, měli mít možnost bezplatně informovat zákazníky o alternativních, často levnějších nabídkách, a nasměrovat je k těmto nabídkám za účelem nákupu, například na webové stránky nebo do alternativních obchodů s aplikacemi. Komise ale dospěla k závěru, že Google tuto povinnost nesplnil.
Google by měl nyní ukončit porušování předpisů a zavést opatření, která zajistí spravedlivé a nediskriminační zacházení se službami třetích stran, jež se objevují ve výsledcích vyhledávání na Googlu. Rovněž umožnit vývojářům, kteří distribuují své aplikace prostřednictvím obchodu Google, volně komunikovat, propagovat nabídky a uzavírat smlouvy s uživateli nejen v rámci obchodu Google Play, ale i mimo něj.
Ve čtvrtek uložené pokuty zohledňují podle EK závažnost a délku trvání porušení předpisů. Jde o pokutu 460 milionů eur za jedno porušení a 430 milionů eur za druhé. Google má povinnost vyhovět rozhodnutím EK do 60 dnů, jinak mu hrozí periodické peněžité sankce až do pěti procent jeho celosvětového obratu.
Mohlo by vás také zajímat: Za dost problémů dnešních dětí mohou sociální sítě, říká Gabriela Dvořáková
Při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou zemřel jeden člověk
Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě, uvedla po poledni na síti X armáda. Jeden člověk zemřel, uvedli záchranáři. Bližší informace nejsou známy. Armáda uvedla, že je zveřejní, až to situace umožní.
Má ránu jako Kvitová, jen občas "blázní". Prahu okouzlila další česká střelkyně
O její tenisové síle se mluví už roky. Teď už dvaadvacetiletá česká tenistka Dominika Šalková přešlapuje za branou první stovky žebříčku. Na pražském štvanickém turnaji WTA uchvacuje publikum dominantní hrou. V pátek si tu zahraje už čtvrtfinále.
ŽIVĚ Spojené státy provedly další vlnu útoků na Írán, podle Teheránu zahynuli dva lidé
Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Írán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Útok začal ve středu v 17:30 východoamerického času (23:30 SELČ) a trval pět hodin. Při americkém vzdušném úderu na hraniční přechod Šalamčeh mezi Íránem a Irákem zahynuli dva lidé. S odkazem na bezpečnostní zdroj to sdělila íránská agentura SNN.
„Teď přijde armagedon." V Rusku se děsí nového šéfa ukrajinské armády
Jmenování Mychajla Drapatého novým vrchním velitelem ukrajinské armády vyvolalo v Rusku značné obavy. Tamní vojenští komentátoři a analytici varují, že v čele ukrajinských sil stane podstatně nebezpečnější a schopnější protivník než jeho předchůdce Oleksandr Syrskyj.
ŽIVĚ Zástupci států EU podpořili 21. balík sankcí proti Rusku, Řecko stáhlo blokaci
Zástupci států EU ve čtvrtek podpořili přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, potvrdil unijní diplomat. Nová omezení se dlouho nedařilo schválit zejména kvůli výhradám, které mělo Řecko v souvislosti s omezením překládky ruského zkapalněného plynu (LNG), což by podle Atén citelně zasáhlo řecké loďstvo. Jaké ústupky si Řecko vyjednalo, zatím není jasné.