Google spustil v Česku projekt News Showcase. Spolupracuje na něm i s Aktuálně.cz

Internetová firma Google spustila v Česku projekt Google News Showcase, v rámci kterého bude platit za zpravodajský obsah médiím. Uzavřela licenční dohody s pěti vydavatelskými domy, mezi kterými je i Economia - vydavatel on-line deníku Aktuálně.cz. Česko je první zemí střední a východní Evropy, v níž společnost tento produkt uvádí na trh.

Licenční program je výsledkem tlaku EU a dalších zemí na to, aby technologické firmy platily za autorský obsah, který využívají ve svých službách.

Showcase zpřístupní čtenářům texty spolupracujících vydavatelství. Vydavatelé mají vedle financí od Google získat další možnost oslovení nového publika a potenciálních předplatitelů.

"Economia je ráda mezi prvními, kdo fungování této platformy na českém trhu prověří. Principy, na nichž pracuje platforma Google News Showcase, představují pro nás férovou a správnou cestu v oblasti šíření digitálního obsahu," uvádí předsedkyně představenstva vydavatelství Economia Zuzana Řezníčková.

Od úterý budou moci čtenáři v Česku začít ve Zprávách Google a v kanálu Discover číst kromě textů Aktuálně i články z produkce vydavatelství Echo Media, Forum 24, Internet Info a N media. Podle mluvčí Google ČR Alžběty Houzarové nabíhají panely uživatelům postupně. Vyšší šanci na jejich zhlédnutí má přidání licencovaných vydavatelů do sledovaných zdrojů.

Redakce mají plnou kontrolu nad výběrem událostí do panelů Výběru Zpráv Google. Mohou je zpracovávat do různých zpravodajských formátů a dále přesměrovávat čtenáře na plné znění těchto článků na vlastních stránkách. To jim přináší možnost dále rozšiřovat své publikum.

"Jedná se o další možný příjem pro české mediální domy, je to tedy i další příspěvek pro tvorbu kvalitního obsahu. Tato dohoda je výsledkem dlouhodobých vyjednávání, která v případě ČR měla zřejmě o něco snazší průběh než v ostatních zemích EU nebo například v Austrálii. Jedním z důvodů může být i malá velikost tuzemského mediálního trhu," komentuje člen prezidia Asociace komunikačních agentur Tomáš Jindříšek.

"Navíc lidé v Google ČR byli vždy aktivní a řadu inovací na lokálním trhu uváděli jako jedni z prvních na světě. Každopádně je to pozitivní krok, který připravuje půdu pro vyjednávání nejen pro další vydavatelství u nás, ale i v ostatních zemích EU," dodává Jindříšek.

EU předloni změnila pravidla pro ochranu autorských práv. Tyto změny umožňují vydavatelům zpráv požadovat kompenzaci za části obsahu, které se objeví na internetových platformách. Podle výkonného ředitele Unie vydavatelů Václava Macha je třeba rozlišovat mezi licencí na užívání obsahu v rámci služby Google News Showcase a licencí na užití obsahu pro fungování algoritmu vyhledávání a zobrazování výsledků, požadovanou podle článku 15 směrnice o autorském právu EU. Česko zatím příslušnou novelu k transpozici směrnice nepřijalo.

Google představil svůj produktový a licenční program pro zprávy, podpořený nedávnou investicí do zpravodajství v objemu jedné miliardy USD, koncem loňského roku. Celosvětově má dnes pro News Showcase uzavřeny partnerské smlouvy s více než 600 zpravodajskými tituly ve zhruba dvanácti zemích světa včetně Německa, Velké Británie, Austrálie nebo Argentiny.

V rámci licenčních úmluv platí Google vydavatelům zároveň za to, aby mohl přes Showcase umožnit svým uživatelům přečíst si bezplatně určitý omezený počet článků, které jsou jinak dostupné pouze předplatitelům. Čtenáři si tak díky novému produktu přečtou i články daného titulu, ke kterým by normálně neměli přístup, a vydavatelé zase získají možnost povzbudit tyto čtenáře, aby se stali předplatiteli.

Od roku 2015 investoval Google do inovací v českých zpravodajských projektech 39 milionů korun, během koronavirové pandemie finančně podpořil chod 11 českých redakcí zaměřujících se převážně na regionální a komunitní zpravodajství.