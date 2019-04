Google Plus skončil. Miliardový projekt přišel ve špatnou dobu, lidé ho nepotřebovali

Projekt, který měl konkurovat Facebooku a Twitteru, po osmi letech skončil. Sociální síť Google Plus přestává 2. dubna fungovat a smaže veškerý nahraný obsah.

Důvodem konce je malý zájem uživatelů. Podle webu Seo web marketing přišla síť ve špatný čas. Lidé byli až příliš zvyklí na své dosavadní sociální sítě. Na Facebooku spravovali svoje fotky, dávali se s lidmi do vztahů a psali si přes chat, na Twitteru zase dostávali krátké podněty, názory a nápady od nejrůznějších osobností.

Google Plus přitom nebyl první projekt firmy, která si dělala zálusk na miliardy dolarů proudící Marku Zuckerbergovi z Facebooku a Jacku Dorseymu z Twitteru. Na podobném principu fungovaly i tři neúspěšné sociální sítě a to Google Buzz, Google Friend Connect a Orkut. Poslední jmenovaný měl poměrně velký úspěch v Indii a Brazílii. Na jeho udržení to ovšem nestačilo.

Společnost se snažila k propagaci Google Plus využít i obrovské popularity dalších svých projektů. Konkrétně Gmailu, Youtube a Google Disku. Stále ovšem umožňovala užívání oblíbených aplikací bez nutnosti provázat je se sociální sítí Google+.

Zatímco tak spousta lidí měla jeden vlastní gmailový účet, druhý firemní, na skupinovou komunikaci v rámci týmu využívala aplikaci Hangout (chat) a často komentovala videa na Youtube, dávat nové fotografie z dovolené na Google Plus nebylo zapotřebí.

Firmě se tak stále nedařilo udržet uživatele na stránce delší dobu. V roce 2012 fanoušci strávili na Facebooku dohromady 130 tisíc let, zatímco na Google plus to bylo 126 roků.

Samotný Google v roce 2014 oslavil dvě miliardy uživatelů, naprostá většina z nich však na síť Google plus nezavítala. Následující rok pak proběhl výrazný redesign stránky, ani to však výrazně nepomohlo. Podle odhadů přes devadesát procent profilů nebylo aktivních.

Zatímco tak v posledních měsících užívalo aktivně Google+ 111 milionů uživatelů, podobně jako LinkedIn, na Twitter zavítalo přes 300 milionů lidí a na Facebook přes dvě miliardy lidí.

Sociální síť si poté vzala inspiraci ještě z jedné stránky, kde lidé tráví hodiny času. Vedla klienty k tomu, aby zakládali stránky na Google plus na jedno téma a zde si vyměňovali fotografie, jako to nabízí od roku 2010 populární Pinterest. Přes všechny snahy však projekt neuspěl.

V roce 2018 vyšlo najevo, že Google po tři roky dostatečně nechránil data uživatelů. Z kraje letošního roku pak firma oznámila, že projekt končí. Konec sociální sítě může připomínat slova ředitele finského gigantu Nokia, když v roce 2016 oznámil, že jeho značku kupuje Microsoft. "Neudělali jsme nic špatně, přesto jsme stejně prohráli."