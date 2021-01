Trh s vakcínami ovládá několik obrů. Jak si určují ceny a kolik se proočkuje v Česku

Vývoj vakcín proti covidu-19 se pozitivně podepíše na trhu s očkovacími látkami, a to hlavně ve vývoji nových technologií. Pro menší farmaceutické firmy to ale také může znamenat ohrožení existence. Experti také upozorňují, že jediná cesta, jak mohou vakcíny získat chudší země, je snížení ceny. To je však problém, na rozdíl od léků se totiž nedají po vypršení patentu genericky vyrábět.

Jak pro on-line deník Aktuálně.cz vysvětlil biochemik Martin Dienstbier, i pokud by vakcíny nebyly patentově chráněny, jejich výroba se pojí s netriviálním know-how, které není jednoduché reprodukovat. Související S mutacemi se počítá, upravená vakcína může být k dispozici rychle, říká šéfka SÚKL "Pro uvedení 'zkopírované vakcíny' na trh jsou tak nutné další klinické studie, které prokážou její bezpečnost a účinnost, podobně jako u původní vakcíny, a to je obvykle spojeno s takovými náklady, že se to generickým výrobcům nevyplatí," popsal Dienstbier, který je také spoluzakladatelem společnosti Diana Biotechnologies, jež vyvíjí testy na koronavirus. Vakcíny tak podle něj mohou zlevnit až ve chvíli, kdy bude na trhu k dostání vícero očkovacích látek od různých výrobců. Podobně to vidí i farmaceutka z Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity Vilma Vranová. "Jediná cesta, jak mohou chudé státy získat vakcíny, je ta, že je výrobce začne prodávat za nižší cenu, popřípadě si vyvinou vlastní, jako třeba Indie," uvedla. Podle Dienstbiera ale současné ceny nejsou nijak drastické, zejména ve srovnání s řadou jiných léčiv a benefity, které očkování přináší. Například britsko-švédská firma AstraZeneca, jejíž vakcínu proti covidu by měla Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v pátek doporučit k podmínečnému schválení pro unijní trh, chce jednu dávku poskytnout za tři až čtyři dolary (asi 64 až 86 korun). Od americké společnosti Pfizer, která vakcínu vytvořila společně s firmou BioNTech, pak Evropská unie nakoupila jednu dávku za necelých 16 eur (asi 400 korun). Související Vakcínová diplomacie. Čína po světě nabízí miliony dávek, výměnou získává vliv Náklady ve výši devíti miliard Obecně o ceně vakcíny vždy rozhoduje její výrobce, v tomto ohledu trh regulován není. Producent se ale musí držet v určených mantinelech v případě vakcín hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Tam si může daná země maximální cenu stanovit. "Velmi výjimečný je případ vakcín proti covidu-19. Jejich cenu v Česku určují smlouvy, které s výrobci uzavřela Evropská komise," připomněl šéf Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Jakub Dvořáček. Doplnil, že Světová zdravotnická organizace (WHO) do procesu stanovení ceny vakcín nijak nezasahuje. V běžných případech, tedy těch mimo koronavirové vakcíny, se tak stanovení ceny a úhrady vakcíny liší podle toho, zda je hrazena ze zdravotního pojištění, nebo ne. U vakcín nehrazených ze zdravotního pojištění stanoví podle Dvořáčka výrobce na základě své obchodní politiky cenu, za kterou vakcínu dodává do distribučního řetězce. Další články distribučního řetězce, tedy distributoři a lékárny, si připočítávají obchodní přirážku podle svého uvážení. Související Tomu ano, tomu ne. Vyplácení krizového kompenzačního bonusu vládne svévole úředníků "Výsledná prodejní cena je tedy součtem ceny výrobce a jednotlivých obchodních přirážek. Maximální cena očkovací látky ani obchodní přirážka nejsou státem regulované. Totéž se týká ceny aplikace, kterou si očkující poskytovatelé (např. praktičtí lékaři) stanoví také sami," vysvětlil Dvořáček. V případě, že jde o vakcíny, které hradí pojišťovny (to je i případ té proti koronaviru), je touto institucí hrazena i samotná aplikace. Náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny pro zdravotní péči David Šmehlík odhaduje, že náklady na očkování proti covidu-19 vyjdou pojišťovny na devět miliard. Využití nových technologií Jako první dorazila do Česka vakcína od amerického Pfizeru, který patří k nejvýznamnějším firmám na poli farmaceutického průmyslu. Podle tržeb za rok 2019 jde o třetí největší farmaceutickou firmu na světě. Mezi desítkou největších společností v tomto odvětví figurují i další podniky, které se o vývoj vakcíny proti covidu snaží. Graf ukazuje deset největších farmaceutických firem světa podle tržeb za rok 2019 (v miliardách dolarů).

Infogram Zdrojem dat je server Fiercepharma.com. Pfizer současně společně s firmami Merck, Sanofi, GlaxoSmithKline a Johnson & Johnson představuje pětku největších hráčů v oblasti výroby vakcín. Podle údajů analytické společnosti Visiongain generují asi 76 procent z celkových tržeb v této oblasti. Výzkumná skupina IMARC Group uvádí, že předloni měl světový trh s vakcínami hodnotu 37 miliard dolarů (asi 795 miliard korun) a do roku 2025 by se tato hodnota mohla zvýšit na 57 miliard dolarů (zhruba 1,2 bilionu korun), a to právě zejména kvůli závodům o vývoj dalších vakcín proti covidu. Související Letos žádné chřipky, kroutí hlavou lékárníci. Pomáhají roušky, lidé mají "nasysleno" Podle Dienstbiera to bude mít pozitivní dopad na celý tento trh. "Díky covidu se výrazně urychlil vývoj a validace dvou nových perspektivních technologií, které mohou dominovat světu vakcín i do budoucna, a sice mRNA vakcín (např. Pfizer/BioNTech, Moderna) a vakcín založených na virových vektorech (např. AstraZeneca či ruský Sputnik). Obě tyto technologie mohou způsobit malou revoluci na trhu s vakcínami, protože umožňují výrazně rychlejší vývoj a levnější produkci než dosavadní technologie," řekl. Pro řadu dosavadních menších hráčů, kteří využívají standardní vakcinační technologie, to podle něj ale naopak může znamenat ohrožení jejich fungování. Největší farmaceutické firmy Podívejte se, na co především se pětka největších farmaceutických firem světa specializuje a na výběr jejich nejznámějších produktů. Johnson & Johnson (USA): dětské produkty Johnson's Baby, tělové produkty Neutrogena, léky proti nachlazení (Tylenol), kontaktní čočky Acuvue

dětské produkty Johnson's Baby, tělové produkty Neutrogena, léky proti nachlazení (Tylenol), kontaktní čočky Acuvue Roche (Švýcarsko): onkologické léky (Avastin), léky pro choroby metabolismu, protizánětlivé léky

onkologické léky (Avastin), léky pro choroby metabolismu, protizánětlivé léky Pfizer (USA): vývoj vakcín, léky na potenci (Viagra), léky na vysoký cholesterol (Lipitor), léky tlumící úzkost (Xanax)

vývoj vakcín, léky na potenci (Viagra), léky na vysoký cholesterol (Lipitor), léky tlumící úzkost (Xanax) Novartis (Švýcarsko): léky proti rakovině, lék na chronickou myeloidní leukémii (Glivec/Gleevec), lék na roztroušenou sklerózu (Gilenya)

léky proti rakovině, lék na chronickou myeloidní leukémii (Glivec/Gleevec), lék na roztroušenou sklerózu (Gilenya) Merck (USA): vývoj vakcín, léky pro léčbu cukrovky (Januvia), léky na vysoký cholesterol Na úspěch farmaceutických obrů reagují také akcie, třeba ty firmy AstraZeneca, která na vytvoření vakcíny spolupracovala s Oxfordskou univerzitou, vzrostly za poslední měsíc o 3,7 procenta. Oproti tomu Pfizeru v poslední době ublížily zprávy o prodlení dodávek objednaných vakcín do Evropy, což akcie poslalo dolů, jak informoval Martin Krištoff z brokerské firmy CFD World. Z dlouhodobého hlediska však podle něj objemy objednávek nahrávají ve prospěch dalšího růstu akcií. "Ten jsme mohli sledovat i v průběhu minulého roku, kdy hodnota některých společností v tomto segmentu rostla v řádu až několika stovek procent," připomněl Krištoff. Počty a ceny jednotlivých očkování, která byla v roce 2019 v Česku hrazena z veřejného zdravotního pojištění Popis Očkovací látka Počet očkování v roce 2019 Cena dávky bez DPH pro roky 2018-2021 kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV) INFANRIX HEXA INJ PLV SUS 10X0.5ML LA+ST 24 185 999,40 Kč očkovací látka proti virové hepatitidě B v dětské formuli (do 15 let věku) ENGERIX-B 10 MCG INJ SUS 25X0.5ML/10RG a ENGERIX-B 10 MCG INJ SUS 1X0.5ML/10RG 2925 284,17 Kč očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma) BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA INJ SUS ISP 1X1DÁV 114 421 652,71 Kč očkovací látka proti virové hepatitidě B ve formuli pro dospělé (od 16 let věku) ENGERIX-B 20 MCG 219 405,33 Kč očkovací látka proti tetanu VACTETA 517 709 171,90 Kč očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP) NEBO očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární) NEBO očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů ADACEL 100 663 545,78 Kč očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám M-M-RVAXPRO 13 683 269,04 Kč očkovací látka proti tuberkulóze SZCZEPIONKA PRZECIWGRUŹLICZA BCG 10 ANTI-TUBERCULOSIS VACCINE INJ 2 903 105,14 Kč očkovací látka proti virové hepatitidě B pro osoby zařazené do dialyzačního programu FENDRIX INJ SUS 0.5ML+JEHLA 8 238 1798,84 Kč očkovací látka proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b HIBERIX INJ PSO LQF 1DÁV+ST 426 324,32 Kč očkovací látka proti tetanu TETAVAX INJ SUS 1X0.5ML-STŘ. 17 279 151,71 Kč 154,02 Kč* očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP) NEBO očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární) NEBO očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů BOOSTRIX INJ. STR. INJ SUS 1X1DÁV 1 589 nezjištěno kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV) HEXACIMA INJ SUS 1X0.5ML 306 404 999,40 Kč očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP) INFANRIX INJ SUS 10X0.5ML 1 281 557,81 Kč očkovací látka proti tuberkulóze BCG VACCINE-FREEZE-DRIET 805 89,17 Kč očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA INJ PLQ SOL ISP 1+1STŘ+2JEH 112 161 269,04 Kč očkovací látka konjugovaná proti pneumokokovým infekcím PREVENAR 13 INJ SUS 1X0.5ML+SJ 9 232 1392,90 Kč očkovací látka proti dětské přenosné obrně v inaktivované formě IMOVAX POLIO INJ SUS 1X0.5ML/DÁV 1 324 262,78 Kč Zdroj: Svaz zdravotních pojišťoven, Kancelář zdravotního pojištění * Částka 151,71 Kč je cena pro prvních 50 000 kusů očkovacích látek dodaných v roce 2020, částka 154,02 Kč je cena pro dodávky očkovacích látek nad rámec 50 000 kusů dodaných očkovacích látek. Video: Jak fungují mRNA vakcíny Pfizer/BioNTech a Moderna 1:46 Jak fungují mRNA vakcíny Pfizer/BioNTech a Moderny | Video: Reuters