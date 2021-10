Čína tlačí na McDonald's, aby před olympiádou zavedl e-jüan. USA před měnou varují

Čína tlačí na americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením McDonald's, aby se v jeho čínských provozovnách před zimní olympiádou plánovanou na únor dalo platit digitální měnou její centrální banky. Píše o tom server britského deníku Financial Times (FT). Podle amerických kritiků ale systém není bezpečný.

Peking podle jeho zdrojů britského listu vyvíjí nátlak i na další americké podniky, aby začaly digitální měnu známou jako e-CNY přijímat.

Digitální jüan je projekt čínské centrální banky, který umožňuje provádět platby pomocí aplikace v mobilním telefonu. S digitálními měnami se chystají experimentovat i jiné centrální banky, ta čínská je ale v jeho vývoji nejpokročilejší. E-jüan má podle plánu čínské centrální banky existovat společně s hotovostí.

McDonald's zatím umožňuje platby digitální peněženkou ve 270 provozovnách v Šanghaji v rámci pilotního projektu. Vládě to ale nestačí a požaduje, aby se tato možnost rozšířila do celé země.

Podle zdrojů FT vyvíjí Peking tlak i na hlavního sponzora olympijských her, platební společnost Visa. A tlak podle nich pociťuje i sponzor amerického olympijského týmu, výrobce sportovního oblečení Nike. Všechny tři firmy ale odmítají tyto skutečnosti potvrdit.

Podle Darrella Duffieho, který se projektem e-jüanu zabývá na americké Stanfordově univerzitě, bude mít digitální měna oproti plánu pomalejší rozjezd kvůli pandemii. Vědec se ale domnívá, že terčem snah čínských úřadů jsou všechny velké firmy a ty americké nepředstavují výjimku. Známé americké značky by ale projektu podle FT dodaly prestiž.

Někteří američtí kritici tvrdí, že Washington by se měl zaměřit na bezpečnostní nástrahy nové měny. Přístup k finančním transakcím by podle nich mohl ještě usnadnit schopnost Pekingu provádět kontrolu. Někteří se domnívají, že pokud by podniky upadly u vlády v nemilost, jako například v minulosti švédský oděvní řetězec H&M a společnost Nike, které kritizovaly nucené práce v Číně, mohla by vláda spotřebitelům digitální peněženky pro platby v jejich pobočkách zablokovat.

Podle republikánského poslance Michaela McCaula je digitální jüan sice nová měna, ale čínská komunistická strana se s jeho pomocí chce postaru mezinárodně izolovat.

"Firmy, které to umožní, bohužel myslí více na zisky v příštích čtvrtletích než na globální pravidla v příštím čtvrtstoletí," citoval McCaula britský list.