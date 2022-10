Franky, liry i marky už jsou historie. Kvíz osvěží znalosti pamětníkům evropských měn

V eurozóně je nyní celkem 19 zemí, které postupem let vyměnily svoji původní měnu za euro. V současnosti se však jednotné evropské měně příliš nedaří a vůči dolaru delší dobu slábne. Začíná se proto spekulovat i o tom, co by se stalo, kdyby euro padlo. Vrátily by se zpět franky, liry, marky? V našem kvízu zjistíte, zda si ještě na původní evropské měny vzpomenete.