Francie zakáže reklamu na ultrarychlou módu, dotkne se to hlavně čínských firem

Francie zakáže reklamu na ultrarychlou módu, nařízení se dotkne hlavně čínských internetových prodejců. Zákon v pondělí schválil francouzský Senát, platit má začít na přelomu roku. Bude se vztahovat i na influencery, v případě, že by propagovali značky ultrarychlé módy, budou jim hrozit pokuty.
Tvůrci zákona původně cílili na celé odvětví fast fashion, nakonec se ale opatření zaměřují na takzvané ultra-express platformy. Míní se jimi firmy, které uvádějí na trh obrovské množství produktů za tak nízké ceny, že spotřebitelé mají jen malou motivaci, aby věc nechali opravit, když se opotřebuje.
Podle agentury DPA zákon pravděpodobně nemá v hledáčku francouzské a evropské značky. Soustředí se spíše na on-line giganty jako je Shein, Temu a AliExpress.
Francie chce navíc platformy zavázat k tomu, aby na základě ekologických standardů odváděly za každý produkt rostoucí finanční příspěvek na ochranu životního prostředí. Weby by také měly zákazníky povzbuzovat k opravám, opětovnému použití a zdrženlivosti při nakupování.
Na francouzský trh se v roce 2024 dostalo více než 885.000 tun oblečení, bytového textilu a obuvi. Podle senátního dokumentu se objem nabízeného oblečení v posledních letech výrazně zvýšil. Zároveň klesá návštěvnost kamenných prodejen, které přitom vytvářejí pracovní místa a rozvíjejí místní ekonomiku.
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