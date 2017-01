Francie by se měla vrátit ke společné měně ECU, navrhuje Le Penová

před 1 hodinou

Paříž - Francie i další země eurozóny by měly opustit euro jako jednotnou měnu a vrátit se k dřívějšímu systému "společné evropské měny", která by existovala vedle měn národních. Navrhla to šéfka francouzských nacionalistů Marine Le Penová, která jde jako jeden z předních kandidátů do letošních prezidentských voleb ve Francii. Le Penová coby předsedkyně Národní fronty tak navrhuje návrat k systému ECU, tedy Evropské měnové jednotky.

ECU byla zúčtovací měna vytvořená na základě měnového koše, v EU a předešlé struktuře Evropských společenství fungovala od konce 70. do konce 90. let, kdy byla nahrazena eurem. Le Penová už delší dobu říká, že Francie by měla z eurozóny odejít, dosud však nenabídla žádné podrobnosti tohoto přechodu.

"ECU existovalo vedle národní měny. Koexistence národní měny se společnou měnou neměla žádné dopady na každodenní život Francouzů," řekla Le Penová agentuře Reuters po své středeční novoroční tiskové konferenci. Podle ní by francouzský státní dluh byl v případě její vlády převeden do nové národní měny.

ECU fungovalo jako zúčtovací jednotka pro mezinárodní transakce, zejména ale byla nástrojem Evropského měnového systému (EMS), kde ECU působilo jako měřítko směnných kurzů národních měn.

V tomto systému fungoval Evropský mechanismus směnných kurzů (ERM), takzvaný "had v tunelu", který omezoval pohyby evropských měn do určitého rozpětí.

Vyjádření Le Penové potvrdil a rozvedl její zástupce Florian Philippot. "Měna sledující model ECU není měna, kterou máte v peněžence nebo na bankovním účtu. Je to zúčtovací měna mezi zeměmi," řekl. "Mohl by to být jeden z modelů, možná model pro přechod," dodal.

Le Penová by se podle průzkumů měla probojovat do druhého kola prezidentských voleb. Tam by ale měla prohrát s kandidátem hlavního proudu, nejspíše konzervativcem Françoisem Fillonem. Le Penová prosazuje odchod Francie z eurozóny jako jediný z hlavních kandidátů.

