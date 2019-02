Aktualizováno před 11 hodinami

Před rokem se začala prodávat mezinárodně úspěšná česká počítačová hra Kingdom Come: Deliverance, nejdražší a jeden z nejúspěšnějších českých titulů, jehož vývoj stál stovky milionů korun. Loni těsně před vydáním jsme se byli podívali do vývojářského studia Dana Vávry. Viděli jsme, jak vypadá scénář s milionem slov, jak se nahrávají herecké výkony, vytvářejí animace a co všechno musejí dělat testeři, aby si hráči výlet do doby před husitskými válkami užili.