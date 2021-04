Foto: Spása na obzoru. Upadající usedlost Cibulka v Praze změnila majitele

České dráhy si u tří bank otevřely sedmileté rámcové úvěry za až 8,5 miliardy korun. Dráhy je budou čerpat v případě potřeby, přičemž využít je mohou pro jakýkoliv účel. Prioritně je však chtějí využít pro nákup nových vlaků. Podnik chtěl dojednáním úvěrů posílit svou současnou likviditu. České dráhy loni kvůli pandemii jen na tržbách ztratily více než čtyři miliardy korun.

Dopravce se na úvěrech dohodl s Raiffeisenbank, UniCredit Bank a VÚB.

"O více než čtyři miliardy nižší tržby v roce 2020 a další propad příjmů z přepravy cestujících v důsledku současných protiepidemických opatření způsobily, že České dráhy mají méně peněz na investice do svého rozvoje. A přesto, že realizujeme úspory, kde se dá, na nákup techniky ani na rozvoj zázemí pro její údržbu rezignovat nemůžeme. Ve smlouvách s kraji a státem jsme slíbili nové vlaky a tento závazek splníme. Je to investice do budoucnosti," uvedl šéf Českých drah Ivan Bednárik. Podle něj je společnost podle všech ekonomických ukazatelů i přes ztráty nadále silná a spolehlivá firma se zdravým zadlužením.