Foto: archiv ČEZ

Nejvýkonnější vodní elektrárna v Česku, jejíž stavba trvala osmnáct let a navždy změnila ráz Jeseníků. To jsou Dlouhé stráně, přečerpávací elektrárna na vrcholu hory, která v době kolísání energie funguje jako obří baterie. Vpravdě jedinečné dílo, za svého vzniku kritizované za zničení krajiny, dnes navštěvuje skoro sto tisíc lidí ročně. My nahlédli tam, kam se nikdo jiný nedostane.