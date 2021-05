Je to pár týdnů, co světovými médii proběhly zprávy, že Amazon v USA zažehnal pokus o vznik odborů. Šlo o vyústění dlouhodobé kritiky pracovních podmínek pracovníků internetového gigantu. Český sklad Amazonu sice odbory má, ani jemu se ale stížnosti na tvrdé pracovní podmínky nevyhýbají. On-line deník Aktuálně.cz do distribučního centra v Dobrovízi nahlédl, aby práci zdejších zaměstnanců zmapoval.