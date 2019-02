Ford se připravuje na přesun výroby z Británie, brexitem by přišel o miliardu dolarů

před 3 hodinami

Americká automobilka Ford Motor sdělila britské premiérce Therese Mayové, že zintenzivnila své přípravy na přesun výroby z Británie. Informoval o tom list The Times. Firma v Británii provozuje dvě továrny na výrobu motorů a minulý měsíc uvedla, že pokud Londýn opustí Evropskou unii bez dohody, mohlo by ji to stát až miliardu dolarů (zhruba 23 miliard Kč).

Před riziky, jaká by mohl brexit bez dohody přinést, varují i jiné automobilky a další výrobci. Zmiňují vyšší cla, přerušení dodavatelských řetězců a ohrožení pracovních míst. Británie by EU měla opustit už 29. března. Ford ve vyjádření zaslaném agentuře Reuters dodal, že brexit bez dohody by byl pro jeho výrobní operace v Británii katastrofou. "Podnikneme veškerá opatření, abychom ochránili konkurenceschopnost našeho evropského podnikání," uvedla automobilka a dodala, že již dlouho naléhá na britskou vládu a parlament, aby spolupracovaly, a zabránily tak hrozbě odchodu země z EU bez dohody. Ford zaměstnává v zemi asi 13 000 lidí. Výrobce automobilů Nissan Motor minulý týden uvedl, že ruší plán na výrobu svého nového sportovně-užitkového vozu X-Trail v Británii a bude jej vyrábět pouze doma v Japonsku. Vysvětlil, že nejistota kolem brexitu mu neumožňuje plánovat budoucnost. Ford je v Británii nejprodávanější automobilovou značkou a ta je pro něj zase třetím největším trhem, uvedla agentura Reuters. Do země směřuje téměř každé třetí auto vyrobené v továrně Fordu v německém Kolíně nad Rýnem.