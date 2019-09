Fitch snížila rating úvěrové spolehlivosti Saúdské Arábie, obává se dalších útoků

Mezinárodní ratingová agentura Fitch snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Saúdské Arábie o jeden stupeň na známku A. Zhoršení zdůvodnila geopolitickým a vojenským napětím po nedávných útocích na saúdskoarabská ropná zařízení i zhoršenou rozpočtovou situací v zemi. Agentura zároveň vyjádřila obavy z dalších útoků, které by mohly poškodit saúdskoarabskou ekonomiku.

"Z našeho pohledu je Saúdská Arábie zranitelná eskalací geopolitického napětí kvůli svým základním postojům v zahraniční politice, včetně příklonu k politice USA vůči Íránu a pokračujícího zapojení do jemenské války," uvedla ratingová agentura.

"V důsledku nedávných útoků jsme aktualizovali hodnocení zranitelnosti ekonomiky Saúdské Arábie ze strany regionálních vojenských hrozeb," dodala.

Saúdskoarabské ministerstvo financí vyjádřilo kvůli zhoršení ratingu zklamání a vyzvalo agenturu Fitch k přehodnocení stanoviska. Uvedlo, že zhoršení ratingu neodráží opatření, která země v reakci na útoky na ropná zařízení uskutečnila.

Fitch se obává, že Spojené státy a Saúdská Arábie by mohly být vtaženy do hlubšího konfliktu s Íránem a jeho spojenci. "Ačkoli byla těžba ropy (po útocích) do konce září plně obnovena, my se domníváme, že existuje riziko dalších útoků na Saúdskou Arábii, které by mohly způsobit hospodářské škody," uvedla agentura.

Představitelé země: Útoky neovlivnily finance ani hospodářský růst

Rijád stejně jako Washington odpovědnost za útok na svá ropná zařízení Abkajk a Churajs ze 14. září připisuje Íránu. Teherán jakékoli zapojení do incidentu odmítá. K útoku se přihlásili šíitští povstalci, kteří bojují proti ústřední vládě v Jemenu.

Představitelé Saúdské Arábie tvrdí, že útoky na ropná zařízení neovlivnily státní finance ani hospodářský růst. Investoři a analytici nicméně upozorňují, že útoky by mohly mít dlouhodobý vliv na plánovanou diverzifikaci ekonomiky Saúdské Arábie a snahu o přilákání zahraničního kapitálu.

Ratingová agentura Moody's po útocích na ropná zařízení snížila odhad letošního hospodářského růstu v Saúdské Arábii na 0,3 z dříve předpokládaných 1,5 procenta, především kvůli poklesu produkce ropy.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímám v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.