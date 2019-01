Chceme víc peněz, vzkázaly firmy a odstoupily od smlouvy na dostavbu dálnice D11

Společnosti Eurovia, Metrostav a Swietelsky si stěžují, že jim ŘSD řádně nepředalo staveniště. Sdružení chce za stavbu také víc peněz.

Sdružení stavebních firem v čele se společností Eurovia CS podmínečně odstoupilo od smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) na výstavbu dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic. Společnosti Eurovia, Metrostav a Swietelsky si stěžují, že jim ŘSD řádně nepředalo staveniště. Sdružení chce za stavbu také víc peněz, uvedlo v tiskové zprávě.

Podle informací Hospodářských novin premiér Andrej Babiš ukončil spolupráci se svým poradcem pro dopravu Romanem Lennerem. A to poté, co HN upozornily na Lennerovy rozsáhlé podnikatelské aktivity při výstavbě dálnice D11. Do projekčních prací a dozoru nad stavbou se postupně zapojily tři firmy, které přímo či nepřímo Lenner ovládá: Valbek, IBR Consulting a Novák & Partner. Každá v jiné roli.

Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic v délce 15,5 kilometru začala slavnostně 2. října 2018 za přítomnosti premiéra Andreje Babiše (ANO). Eurovia CS ve sdružení s firmami Metrostav a Swietelsky měla úsek postavit za 2,6 miliardy korun bez DPH. Hotový měl být v roce 2022. Stavba ale dosud nezačala. Dálnice D11 zatím končí v Hradci Králové.