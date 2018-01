Vítězem lesnického tendru státních Lesů ČR je firma Uniles ze skupiny Agrofert

před 7 hodinami

Firma podala nejlepší cenovou nabídku na 25 ze 109 soutěžených jednotek. Má tak šanci získat nejvíce kontraktů.

Hradec Králové - Vítězem náhradního tendru státního podniku Lesy České republiky na lesnické práce a prodej dřeva je firma Uniles ze skupiny Agrofert. Firma Uniles v tendru podala nejlepší cenovou nabídku na 25 ze 109 soutěžených jednotek a má tak šanci získat nejvíce kontraktů. Celkem do tendrů podalo nabídky 38 firem.

Předběžné výsledky tendrů dnes zveřejnil generální ředitel Lesů Daniel Szórád. Soutěže se týkají jednotek, na nichž lesnické firmy podniku předčasně vypověděly smlouvy ztrátové v důsledku lesních kalamit.

Náhradní tendr, který je nazvaný Březen 2018+, se skládá ze 109 zakázek na lesní práce v celkovém odhadovaném objemu 3,9 miliardy korun. Souhrnný objem dřeva k těžbě je asi 8,7 milionu metrů krychlových. Nabídky firmy podaly v pátek 5. ledna. Vítězné firmy by na jednotlivých územních jednotkách měly začít pracovat v průběhu března 2018. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

Firmy ve státních lesích pracují na základě pětiletých tendrů, které jsou každý rok vypisovány na pětinu území Lesů ČR. Vypovězené kontrakty se týkají smluv, které měly končit postupně k 31. prosinci 2018, 2019, 2020 a 2021.

Náhradní tendr Březen 2018+ se koná poté, co firmy Lesům ČR začátkem října vypověděly 76 procent kontraktů na lesnické práce, prodej dřeva a těžbu. Možnost ukončit smlouvy bez sankce k 31. prosinci 2017 jim daly Lesy ČR na základě usnesení vlády.

Tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) to zdůvodnil tím, že kdyby Lesy ČR trvaly na smlouvách, mohlo by to mnoho firem přivést do existenčních problémů s dopady na zaměstnanost a stabilitu sektoru.

Firmy se tak mohly zbavit ztrátových dlouhodobých smluv. Ztráty začaly firmy vykazovat, když kvůli nadbytku dřeva na trhu z větrných a kůrovcových kalamit začaly klesat jeho ceny. Firmy musely při platbách Lesům ČR vycházet z cen, které nabídly v soutěžích v době stability cen.

Aktuálně Lesy ČR uzavírají podepisováním smluv řádný tendr 2018+, u něhož se obálky otevíraly loni 10. října a firmy v něm získávají pětileté kontrakty do 31. prosince 2022.