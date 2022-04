Nokia se stahuje z ruského trhu. "Muselo by se toho hodně změnit, abychom se vrátili"

Firma NeuConnect uzavřela dohody za více než 1,5 miliardy liber (téměř 44 miliard korun) na velký projekt stejného jména, který zajistí přímé energetické propojení Británie a Německa pomocí obřích podmořských kabelů. Kabely mají umožnit přenos 1,4 gigawattů (GW) elektřiny v obou směrech. Propojovací vedení bude měřit 725 kilometrů. Projekt je financovaný ze soukromých zdrojů a je označován za "neviditelnou energetickou dálnicí".

Ta umožní Británii využít rozsáhlou energetickou strukturu v Německu, včetně jeho obnovitelných zdrojů energie. Pro Německo to znamená, že by mohlo částečně vyřešit problémy s vypínáním některých větrných turbín kvůli přebytku vytvářené obnovitelné energie. Práce by se mohly rozjet už letos. Na realizaci myšlenky se pracuje delší dobu, postup však zrychlila ruská invaze na Ukrajinu, která ukázala, jak moc jsou některé ekonomiky závislé na ruských fosilních palivech.