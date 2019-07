Kvůli úsporám se oseká 34 finančních úřadů. Veřejnost rozdíl nepozná, slibuje správa

Finanční správa navrhuje od roku 2020 omezit činnost 34 územních pracovišť finančních úřadů. Plánuje tak ušetřit 686 milionů korun. Opatření by nemělo mít zásadní dopad na služby poskytované veřejnosti

Podle Generálního finančního ředitelství (GFŘ) jde o předběžný návrh, o němž chce generální ředitelka správy Tatjana Richterová mluvit se starosty dotčených obcí.

"Jsme připraveni vyslechnout případné návrhy či stanoviska ze strany zástupců územních samospráv a až po ukončení těchto jednání budeme moci s plnou odpovědností rozhodnout, která pracoviště budou převedena do optimalizovaného režimu," uvedla v tiskové zprávě Richterová.

V omezeném režimu tak plánuje finanční správa zajištění činnosti uvedených územních pracovišť pro veřejnost v úředních dnech minimálně dvěma pracovníky, v případě potřeby pak dočasně činnost rozšířit. Změny v činnosti úřadů souvisí s plánem snížit počet pracovníků a provozních nákladů finanční správy.

FS v rámci zvýšení efektivity navrhuje úpravu organizačního zajištění činností 34 územních pracovišť, díky které lze v následujících pěti letech dosáhnout úspor ve výši zhruba 686 mil. Kč.



ℹ https://t.co/d1AbAsrSy3 pic.twitter.com/Yy6XdLGqH4 — Finanční správa ČR (@financnisprava) July 30, 2019

V současnosti má finanční správa 201 územních pracovišť. Správa přitom upozornila, že má v porovnání se sousedními zeměmi jednoznačně nejhustší síť územních pracovišť, a to 20,5 na jeden milion obyvatel.

Slovensko má podle správy na jeden milion obyvatel 14,8 kontaktních míst, Polsko 10,8, Rakousko a Bavorsko osm a z ostatních států má například Dánsko pouze 5,5 pracovišť na milion obyvatel.

Krajský finanční úřad Územní pracoviště finančního úřadu Krajský finanční úřad Územní pracoviště finančního úřadu FÚ pro Jihočeský kraj ÚzP v Trhových Svinech FÚ pro Liberecký kraj ÚzP v Novém Boru ÚzP v Kaplici ÚzP v Tanvaldu ÚzP v Dačicích ÚzP ve Frýdlantu FÚ pro Jihomoravský kraj ÚzP v Mikulově FÚ pro Moravskoslezský kraj ÚzP ve Frýdlantu nad Ostravicí ÚzP v Bučovicích FÚ pro Olomoucký kraj ÚzP v Litovli ÚzP ve Slavkově u Brna ÚzP v Moravském Krumlově FÚ pro Pardubický kraj ÚzP v Hlinsku FÚ pro Karlovarský kraj ÚzP v Ostrově ÚzP v Holicích ÚzP v Mariánských Lázních ÚzP v Litomyšli FÚ pro Kraj Vysočina ÚzP v Chotěboři ÚzP v Moravské Třebové ÚzP v Ledči nad Sázavou FÚ pro Plzeňský kraj ÚzP v Kralovicích ÚzP v Bystřici nad Perštejnem ÚzP v Sušici FÚ pro Královéhradecký kraj ÚzP v Novém Bydžově ÚzP ve Stříbře ÚzP v Hořicích FÚ pro Ústecký kraj ÚzP v Libochovicích ÚzP v Broumově ÚzP v Litvínově ÚzP v Jaroměři FÚ pro Zlínský kraj ÚzP ve Valašských Kloboukách ÚzP v Kostelci nad Orlicí ÚzP v Luhačovicích ÚzP ve Dvoře Králové nad Labem

První stížnost

Starosta Luhačovic Marian Ležák (nez.) toto chystané omezení činnosti úřadů vzápětí kritizoval. Podle plánů finanční správy by se totiž omezení mělo dotknout i lázeňského města na Zlínsku. "Luhačovice jsou centrem kultury a cestovního ruchu, také proto v nich působí mnoho podnikatelů a živnostníků, pro něž je agenda finančního úřadu nezbytná," řekl Ležák.

Starosta v uplynulých týdnech absolvoval jednání s Richterovou. "Informace byly neurčité. Podle mě to rozhodnutí už padlo. Situace mě hodně rozzlobila," uvedl Ležák. Richterová však avizovala, že bude se starosty dotčených měst a obcí ještě jednat. Kromě Luhačovic by se opatření mělo ve Zlínském kraji týkat také Valašských Klobouk.

Na srpen má Ležák naplánovanou opětovnou schůzku jak s Richterovou, tak s ředitelem Finančního úřadu Zlínského kraje. "Tam nám podle mě oficiálně oznámí, že činnost úřad budou zajišťovat dva lidé ve dvou dnech v týdnu na podatelně. Je to faktické rušení úřadu. Podatelna nebude sloužit tomu, čemu by měla. Pokud tady je zřízený finanční úřad, tak má sloužit agendě, ať už je to daň z nemovitosti, daň z příjmu nebo DPH," řekl starosta.