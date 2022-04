Ferrero stahuje některé čokolády Kinder i v USA. Přeruší také výrobu v Belgii

Italský výrobce cukrovinek Ferrero pozastavil provoz ve své továrně v belgickém Arlonu. Firma k tomuto kroku přistoupila poté, co evropské úřady zahájily vyšetřování desítek případů salmonely, které by mohly souviset s čokoládami této společnosti. Podnik dříve v pátek oznámil, že stahuje z prodeje některé čokolády Kinder také ve Spojených státech, protože by u nich mohla hrozit nákaza salmonelou.

Ke stažení několika šarží čokoládových vajíček Kinder Surprise a dalších čokoládových výrobků firma tento týden přistoupila již v několika evropských zemích včetně Česka. Seznam stahovaných výrobků v tuzemsku je na webu kinder.cz. Související Nekupujte dětem magnetické kuličky, varuje inspekce. Při polknutí se v těle pospojují Společnost stáhla některé zboží také v Austrálii, Izraeli nebo v Hongkongu. V USA firma oznámila, že stahuje z obchodů výrobky Kinder Happy Moments a Kinder Mix. Podle společnosti byly vyrobeny v belgické továrně, kde se vyskytla salmonela. "Ferrero spolupracuje s americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv v souvislosti s hlášenými případy salmonely v Evropě," uvedla společnost. Žádné další výrobky Kinder ani výrobky od Ferrera, které se prodávají v USA, závadné nejsou, dodala. Belgický úřad pro bezpečnost potravin v pátek oznámil, že kvůli případům salmonely v několika zemích odebere továrně v Arlonu povolení k výrobě. Všechny produkty továrny pak budou muset být staženy z trhu, bez ohledu na datum výroby. Firma Ferrero uvedla, že závod v Arlonu se na jejím celosvětovém objemu výroby produktů Kinder podílí zhruba sedmi procenty. Přiznala také interní selhání, které způsobilo zpoždění při včasném vyhledávání a sdílení informací. Související Propíchnutí, protrhnutí. Rukavice vás příliš neochrání, zjistila inspekce při testech Bakterie salmonela způsobuje průjmové onemocnění salmonelózu. Jeho výskyt zůstává v Česku i Evropské unii v posledních letech stabilní a nezměnila ho ani epidemie covidu-19. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí vyšetřuje desítky případů salmonelózy spojených s konzumací čokolády v devíti evropských zemích. Agentura ve svém středečním prohlášení nezmínila společnost Ferrero ani žádnou jinou firmu. Nahlášené případy se týkaly především dětí mladších deseti let. Belgický úřad pro bezpečnost potravin uvedl, že bylo v posledních týdnech v Evropě zjištěno více než 100 případů salmonely, které souvisí s výrobním závodem v Arlonu.