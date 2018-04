Facebook zvýšil zisk o 63 procent, má 2,2 miliardy uživatelů

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Americká společnost Facebook, která provozuje stejnojmennou sociální síť, hospodařila v prvním čtvrtletí s čistým ziskem 4,99 miliardy dolarů (104,3 miliardy Kč). To je meziroční nárůst o 63 procent. Tržby vzrostly o 49 procent na 11,97 miliardy USD (250,3 miliardy Kč). V obou případech je to vysoko nad odhady analytiků. Firma ve středu uvedla, že za zlepšením je z valné části větší zájem o reklamu na mobilních zařízeních. Facebook měl na konci prvního čtvrtletí 2,20 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. To je meziročně o 13 procent více a v souladu s odhady analytiků. Počet denních aktivních uživatelů se zvýšil rovněž o 13 procent na 1,45 miliardy.

autor: ČTK | před 1 hodinou