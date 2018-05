Facebook poprvé uvedl, kolik příspěvků smazal kvůli problémovému obsahu

před 7 minutami

San Francisco - Společnost Facebook v úterý vůbec poprvé zveřejnila konkrétní čísla týkající se boje proti problémovým příspěvkům a falešným účtům na své sociální síti. Podle zprávy o vymáhání komunitních standardů odstranil Facebook za první tři měsíce roku 2018 téměř 866 milionů příspěvků a 583 milionů falešných účtů.

Jasně největší kategorii mezi zablokovanými příspěvky tvořil s 837 miliony případů obsah, který Facebook označuje jako spam. Jde o "neautentickou aktivitu" provozovanou automatizovanými systémy či koordinované zveřejňování obsahu na vícero účtech zároveň s cílem šířit "zavádějící" sdělení, ať už komerční nebo jiné povahy.

Zbytek odstraněných příspěvků tvoří nevhodný sexuální obsah (21 milionů), příspěvky, které "glorifikují násilí nebo oslavují utrpení a ponížení jiných" (3,4 miliony), nenávistná sdělení (2,5 milionu) a teroristická propaganda (1,9 milionu).

Facebook zároveň uvedl, že drtivou většinu nevhodného obsahu odhalily firemní systémy dříve, než jej kdokoli z uživatelů nahlásil. V případě spamu to bylo údajně takřka 100 procent, u fotek a videí zobrazujících nahotu 96 procent a v případě násilného obsahu 86 procent.

Při identifikaci projevů nenávisti "ještě technologie tak dobře nefunguje" a nahlásila jen 38 procent následně odstraněných příspěvků. Facebook také údajně falešné účty odstraňoval zpravidla v řádu minut od okamžiku jejich zřízení.

Provozovatel největší sociální sítě světa čelí delší dobu tlaku kvůli problémům s regulací nenávistného či násilného obsahu a jak zástupci světových vlád, tak akademici či aktivisté kalifornskou společnost dlouho vyzývají, aby do svého postupu proti těmto fenoménům vnesla více světla.

Viceprezident Facebooku pro management produktů Guy Rosen nyní uvedl, že firma za posledních 18 měsíců v tomto směru své snahy výrazně zintenzivnila a plánuje o odstraňování obsahu zveřejňovat zprávy přibližně každých šest měsíců.

"Tohle je začátek cesty, nikoli její konec, a my se snažíme být tak otevření, jak to jen jde," citoval deník The Guardian Richarda Allan, který působí jako viceprezident veřejných záležitostí pro Evropu, Blízký východ a Afriku.

Deník The New York Times ale vidí v otevřenosti Facebooku rezervy, když například společnost neposkytla příklady příspěvků, které odstranila jakožto příliš násilné nebo nenávistné.

"Sociální síť uvedla, že ze svých stránek za první tři měsíce roku 2018 smazala více příspěvků než v posledním čtvrtletí loňského roku, ale neuvedla žádná konkrétní čísla z minulých let, tudíž je těžké posoudit, do jaké míry své úsilí zvýšila," napsal americký list.

"Je to výborný první krok," řekla The Guardian o nové zprávě Jillian Yorková z organizace Electronic Frontier Foundation, která monitoruje svobodu projevu na internetu. "Nemáme však představu o počtu nesprávně smazaných příspěvků, o počtu stížností, po nichž je obsah obnoven. Také bychom rádi viděli lepší informování uživatelů, když dojde k zásahu na jejich účtu, aby věděli o konkrétním přečinu," dodala.