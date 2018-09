Facebook i Google budou platit autorům. Europoslanci otevřeli cestu ke klíčové změně

Europoslanci schválili v prvním čtení směrnici, která má dát majitelům autorských práv nárok na podíl z využití jejich děl například na Facebooku ci Googlu.

Štrasburk - Evropským parlamentem prošla kontroverzní směrnice o autorských právech. Po vášnivých debatách europoslanci odsouhlasili její kompromisní znění, které navrhla Evropská lidová strana.

Internetové vyhledávače i jiné agregátory zpráv tak budou nejspíše muset vydavatelům platit poplatky za používání jejich textů, včetně krátkých úryvků textu.

Evropský parlament schválil posílení autorských práv. Komisařka Věra Jourová za tím vidí nápravu nespravedlnosti. | Video: Ondřej Houska | 00:40

Podle kompromisního návrhu se směrnice u ustanovení řešícího práva vydavatelů nebude týkat soukromého a nekomerčního použití. Autorská ochrana se navíc nemá týkat pouhých hypertextových odkazů. V případě automatizované kontroly nahrávaného obsahu kompromis zavádí výjimky pro malé a střední podniky.

"Možná to není ideální řešení, ale s lepším ještě nikdo nepřišel. A například obava, že zanikne kvalitní žurnalistika, je oprávněná," prohlásil před hlasováním český europoslanec Luděk Niedermayer (za TOP 09).

Směrnice nyní postoupí dále v legislativním procesu a budou o ní jednat zástupci EP, členských států a Evropské komise. Z jejich diskusí by mělo v následujících týdnech či měsících vzniknout finální znění právní normy.

Novinařina zachráněna?

Schválená směrnice o autorských právech vzbuzuje velké emoce na straně jejích odpůrců i podporovatelů. Ti varovali, že za současných podmínek hrozí zánik novinářské profese, protože internetové agregátory zpráv a vyhledávače jako Google, Seznam, ale i Twitter či Facebook jim ukrajují zisky.

Na druhé straně zase probíhá kampaň za ochranu svobody internetu, v níž se zatím nejvýrazněji prosazují evropští piráti.

"Je to dobrý signál pro náš tvůrčí průmysl v Evropě, prohlásil parlamentní zpravodaj Axel Voss poté, co poslanci přijali jeho návrh v poměru 438 ku 226 hlasům.

Už v úvodu hlasování zákonodárci nepřijali návrh zamítnout celou směrnici. O kontroverznosti tématu svědčilo více než 250 pozměňovacích návrhů. Dalším krokem bude vyjednání konečné podoby normy s členskými státy a Evropskou komisí, kterou bude EP znovu schvalovat hlasováním.

Výsledek hlasování nebude pro členské země unie závazný. Jednání o konečné verzi směrnice zabere ještě minimálně několik měsíců a může se stát, že nová pravidla nakonec úplně spadnou pod stůl. Pokud k jejich přijetí na evropské úrovni dojde, bude už v režii jednotlivých členských zemí převést je do národních zákonů.

Poplatky i za úryvky

Jádrem kontroverze jsou především dva body zmíněné směrnice. Jeden z nich (článek 11) má zajistit, aby vyhledávače a sociální sítě vydavatelům platily za autorské texty včetně krátkých úryvků, které se většinou u zobrazených novinových článků zobrazují.

Čtenářům podle vydavatelů mnohdy stačí přečíst si pár klíčových vět a samotný odkaz si ani neotevřou. Evropská komise, která s návrhem nové právní úpravy přišla, navrhla, aby vyhledávače i sociální sítě musely vydavatelům za jejich obsah platit poplatky. V opačném případě by nesměly vůbec zobrazovat ani zmíněné úryvky.

Situace je ale výrazně komplikovanější, protože směrnice o autorských právech neřeší jen tuto kontroverzní oblast. Mnohem větší nevole mezi odpůrci panuje ohledně druhého sporného bodu (článek 13), který má lépe chránit tvůrce filmů či hudby. Ten stanoví, že internetová úložiště, jako české Ulož.to nebo Hellspy.cz, mají zavést kontrolu nahrávaných souborů.

Pokud by zjistila, že nahrávaný obsah porušuje autorská práva tvůrců, neměla by ho zveřejnit. Ve velkém objemu je však nereálné tyto úkony provádět manuálně a je třeba investovat do nákladných automatizovaných systémů kontroly. To by podle kritiků opět mohlo dopadnout především na malé poskytovatele služeb.