Expředseda rady Volkswagenu může skončit i v dozorčí radě Porsche, píše německý tisk

před 23 minutami

Expředseda dozorčí rady německého automobilového koncernu Volkswagen Ferdinand Piëch může nyní přijít rovněž o křeslo v dozorčí radě holdingové společnosti Porsche SE, která je většinovým majitelem Volkswagenu, tvrdí německý tisk.

Berlín - Bývalý předseda dozorčí rady německého automobilového koncernu Volkswagen Ferdinand Piëch může přijít rovněž o křeslo v dozorčí radě holdingové společnosti Porsche SE, která je většinovým majitelem Volkswagenu. Informoval o tom německý list Bild am Sonntag.

Akcionáři holdingu Porsche SE, který ovládají rodiny Porschů a Piëchů, budou o budoucím složení dozorčí rady hlasovat na valné hromadě koncem května. Rodiny se podle listu Bild am Sonntag dohodly, že Ferdinanda Piëcha zbaví mandátu. Konečný seznam kandidátů do dozorčí rady má být připraven do poloviny dubna a jeho schválení na valné hromadě by mělo být podle agentury DPA pouze formalitou. Mluvčí společnosti Porsche SE, která ve Volkswagenu vlastní 52 procent hlasovacích práv, uvedl, že o složení dozorčí rady zatím nebylo rozhodnuto.

Devětasedmdesátiletý Piëch je vnukem zakladatele značek Porsche a Volkswagen Ferdinanda Porscheho a spoluvlastníkem holdingové společnosti Porsche SE. Z čela dozorčí rady Volkswagenu odešel v dubnu 2015 po prohraném mocenském boji s tehdejším generálním ředitelem Martinem Winterkornem.

Piëch nyní tvrdí, že Winterkornovi a některým členům dozorčí rady VW již zhruba půl roku před vypuknutím emisního skandálu poskytl informace o možných podvodech s emisemi, které prý získal od jisté izraelské bezpečnostní firmy. Dozorčí rada VW jeho tvrzení popírá. V únoru Volkswagen naznačil, že by proti Piëchovi mohl podniknout právní kroky, připomíná agentura Reuters.

Volkswagen předloni v září v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že po celém světě do zhruba 11 milionů naftových aut instaloval software, který umožňuje manipulovat s testy emisí. Aféra se týká i zhruba 1,2 milionu vozidel Škoda Auto.

autor: ČTK