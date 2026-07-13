Experti varují, umělá inteligence způsobí tsunami v ekonomice

Více než 200 výzkumníků a ekonomů, včetně 16 nositelů Nobelovy ceny a odborníků ze společností OpenAI, Anthropic a Google, vyzvalo vlády a představitele technologického sektoru, aby urychleně vytvořili pravidla a instituce, které se budou zabývat ekonomickými dopady umělé inteligence (AI).
Ve společném pondělním prohlášení varují, že AI může vyvolat větší ekonomickou transformaci než průmyslová revoluce, avšak v mnohem kratším časovém období.
Předpoklad rychlých změn s dopadem na ekonomiku a společnost podle signatářů vyvolává zásadní otázky pro zaměstnance, firmy i veřejné instituce. Signatáři proto vyzývají k intenzivnějšímu výzkumu ekonomických dopadů umělé inteligence. Navrhují začít budovat pravidla a instituce nutné k tomu, aby tato nová technologie přinášela společnosti užitek a aby bylo možné zvládat rizika, jako je například rozsáhlé vytlačování pracovníků z trhu práce.
„Pára, elektřina i počítače poskytly společnostem desítky let na to, aby se přizpůsobily. Umělá inteligence nám dá možná jen několik let,“ uvedl profesor Virginské univerzity Anton Korinek. „Nemůžeme naši strategii a instituce vytvářet až uprostřed této transformace. Čekat na úplnou jistotu znamená přijít příliš pozdě,“ dodal.
Korinek, který se v březnu připojil k týmu ekonomického výzkumu společnosti Anthropic, iniciativu zorganizoval společně s ekonomy Erikem Brynjolfssonem, Ajayem Agrawalem a Tomem Cunninghamem, uvedla agentura Reuters.
Mezi signatáři prohlášení jsou také finanční ředitelka společnosti OpenAI Sarah Friarová, hlavní vědecký pracovník divize Google DeepMind Jeff Dean, spoluzakladatel společnosti Anthropic Jack Clark a členové ekonomického výzkumného týmu společnosti, která vyvíjí chatbot Claude.
Prohlášení podepsalo také několik nositelů Nobelovy ceny za ekonomii. Jsou mezi nimi Michael Spence, Daron Acemoglu, Simon Johnson a další.
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