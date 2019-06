Evropský audit v češtině dorazil. Ministerstvo má na vyjádření dva měsíce

Ministerstvo zemědělství dostalo od Evropské komise (EK) oficiální český překlad návrhu auditní zprávy, která se týká údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) při vyplácení zemědělských dotací. Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí resortu. Česko má nyní dva měsíce na to, aby se k návrhu vyjádřilo.

"Mohu potvrdit, že česká verze zprávy Evropské komise s předběžnými závěry auditu nám byla doručena ve středu," řekl rozhlasu mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Dodal, že stejně jako u ostatních auditních prověřování se úřad nemůže v jeho průběhu více vyjadřovat. Odpověď pro EK podle Bílého připraví Státní zemědělský intervenční fond.

Originální audit zveřejnily Hospodářské noviny před měsícem. Podívat se na něj můžete zde:

Na konci května a na začátku června dorazily do Česka dvě předběžné auditní zprávy EK, které se týkají Babišova možného střetu zájmů. V první z nich komise v anglicky psaném dokumentu dospěla k závěru, že Babiš má dal vliv na společnost Agrofert a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Babiš, který kvůli zákonu o střetu zájmů Agrofert převedl do svěřenských fondů, označil audit za pochybný a za útok na Česko. Rovněž odmítl, že by země musela vracet dotace.

Druhá zpráva dorazila do Česka na začátku června. Státní zemědělský intervenční fond poté oznámil, že nebude Agrofertu proplácet dotace od února 2017, kdy Babiš firmu do svěřenských fondů vložil. Holding už dříve uvedl, že oba návrhy auditů EK vnímá jako pochybné a neprofesionální.

V reakci na předběžné auditní zprávy EK se opozice ve středu neúspěšně pokusila vyslovit Babišově koaliční vládě nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 85 poslanců, ke svržení vlády bylo zapotřebí 101.