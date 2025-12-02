Ekonomika

Evropské banky chystají novou kryptoměnu navázanou na euro

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Skupina deseti evropských bank vytvořila konsorcium, jehož cílem je spustit tzv. stablecoin navázaný na euro. Banky si od tohoto kroku slibují posílení pozice Evropy v digitálních platbách a omezení současné dominance hráčů z USA. Nový projekt se bude jmenovat qivalis a povede jej Jan-Oliver Shell, bývalý manažer kryptoměnové burzy Coinbase v Německu. Banky to společně oznámily v úterý.
Foto: Thinkstock

Projekt byl poprvé oznámen v září. Původně byly do projektu zapojeny banky ING, UniCredit, Banca Sella, KBC, DekaBank, Danske Bank, SEB, Caixabank a Raiffeisen Bank International. Nově se ke skupině podle oznámení přidala také BNP Paribas.

Související

Bitcoin dál pokračuje v poklesu, cena sestoupila pod 90 tisíc dolarů

Kryptoměna, bitcoin, ilustrační foto

Qivalis v současnosti žádá nizozemskou centrální banku o licenci elektronické peněžní instituce (EMI), tedy povolení, aby mohla oficiálně vydávat a spravovat elektronické peníze. Očekává se, že svůj stablecoin spustí na začátku druhé poloviny roku 2026. Proces udělování licence by měl trvat šest až devět měsíců, uvedl Shell.

Stablecoin je druh kryptoměny. Vyznačuje se tím, že má stabilní hodnotu, protože je pevně navázaný na jiné aktivum, například na jinou měnu či na komodity. V posledních letech používání stablecoinů prudce vzrostlo zejména mezi obchodníky, kteří je využívají k přesunu finančních prostředků mezi různými kryptoměnami. Používají se ale i při běžných digitálních platbách a přeshraničních transakcích.

Řada velkých amerických finančních společností připravuje zavedení vlastních kryptoměn krytých dolarem. Činí tak poté, co americký prezident Donald Trump podepsal zákon upravující pravidla pro stablecoiny.

Související

Inovace, nebo oslabení digitálních práv? Komise navrhuje zjednodušit regulaci AI

Hacker, programátor, počítač.

Italská centrální banka v září uvedla, že celosvětové emise stablecoinů činí téměř 300 miliard dolarů  (6,2 bilionu korun). Emise stablecoinů navázaných na euro pak činí 620 milionů dolarů. Drtivou převahu mají stablecoiny navázané na dolar.

Banky chtějí vytvořit token, který bude možné použít pro rychlé a levné platby a vypořádání. Evropská centrální banka (ECB) se ale ke stablecoinům vyjadřuje skepticky. Prezidentka ECB Christine Lagardeová v červnu evropským politikům řekla, že soukromě vydávané stablecoiny představují riziko pro měnovou politiku a finanční stabilitu. Jako bezpečnější alternativu označila digitální verzi eura a vyzvala zákonodárce, aby přišli s legislativou podporující její zavedení.

 
Mohlo by vás zajímat

Velká evropská otočka. Blíží se záchrana spalovacích motorů, mají vlivné zastánce

Velká evropská otočka. Blíží se záchrana spalovacích motorů, mají vlivné zastánce

Olomouc investuje sto milionů korun do dluhopisů Penty, vezme je z rezervy na údržbu

Olomouc investuje sto milionů korun do dluhopisů Penty, vezme je z rezervy na údržbu

Německo je podle šéfa průmyslového svazu v největší hospodářské krizi od války

Německo je podle šéfa průmyslového svazu v největší hospodářské krizi od války

Italský luxus pod jednou střechou. Módní dům Prada převzal kontrolu nad Versace

Italský luxus pod jednou střechou. Módní dům Prada převzal kontrolu nad Versace
ekonomika Aktuálně.cz zahraničí Obsah Evropská unie (EU) investiční banky kryptoměny euro zahraniční

Právě se děje

před 29 minutami

Dotacemi k inovacím. Jak na to? Je potřeba jednat rychle

Dotacemi k inovacím. Jak na to? Je potřeba jednat rychle
54:01
před 31 minutami
Hrozil, že půjde se zbraní na úřad vlády. Teď půjde na tři roky do vězení

Hrozil, že půjde se zbraní na úřad vlády. Teď půjde na tři roky do vězení

Muž má už tři záznamy v rejstříku trestů, zpráva ministerstva vnitra o extremismu o něm hovoří jako o "neonacistickém veteránovi".
Aktualizováno před 32 minutami
Další kolo budoucích ministrů u Pavla. Zítra přivítá Macinku a dva nominanty SPD

ŽIVĚ
Další kolo budoucích ministrů u Pavla. Zítra přivítá Macinku a dva nominanty SPD

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 35 minutami
Podle Kremlu Rusové dobyli Pokrovsk. "Stále ovládáme sever města," oponuje Ukrajina

ŽIVĚ
Podle Kremlu Rusové dobyli Pokrovsk. "Stále ovládáme sever města," oponuje Ukrajina

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 35 minutami
"Šance je prakticky nulová." Rusové slaví vítězství, jejich hvězda je ale skeptická

"Šance je prakticky nulová." Rusové slaví vítězství, jejich hvězda je ale skeptická

Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se budou moci jako neutrální sportovci zapojit do kvalifikací na únorové olympijské hry v Itálii.
Aktualizováno před 52 minutami
Honduras podle Trumpa falšuje prezidentské volby. "Odskáče si to," napsal

Honduras podle Trumpa falšuje prezidentské volby. "Odskáče si to," napsal

Sčítání hlasů nedělních prezidentských voleb v Hondurasu neprobíhá podle amerického lídra Donalda Trumpa řádně. Pohrozil za to vážnými následky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Belgická policie zadržela při razii někdejší šéfku diplomacie EU Mogheriniovou

Belgická policie zadržela při razii někdejší šéfku diplomacie EU Mogheriniovou

Policie v úterý zasahovala v sídle unijní diplomacie v Bruselu a na evropské vysoké škole College of Europe v Bruggách.
Další zprávy