Evropská unie vyzvala Trumpovu vládu, aby respektovala celní dohodu

Evropská unie vyzvala v úterý americkou vládu, aby respektovala dříve uzavřenou celní dohodu. Reaguje tak na nové pohrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně cel na dovoz evropských aut do Spojených států. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona mají Evropa a USA důležitější věci na práci než ztrácet čas pohrůžkami ohledně cel.
Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič se úterý setkal v Paříži se svým americkým protějškem Jamiesonem Greerem. Řekl mu, že EU a USA by se měly „urychleně vrátit k vyjednaným podmínkám“ z července 2025, uvedl podle agentury komisařův mluvčí.
Trump v pátek unii pohrozil novými cly na osobní a nákladní automobily vyvážené do USA. Unijní blok obvinil, že neplní sjednanou obchodní dohodu.
Na dodržování dohody trvá i předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová, která ji s Trumpem loni v létě ve Skotsku vyjednala. „Máme dohodu a podstatou této dohody je prosperita, společná pravidla a spolehlivost,“ uvedla šéfka EK. Poté varovala, že Evropská unie je „připravena na všechny scénáře,“ pokud by Spojené státy své závazky porušily.
Dohoda stanovuje, že clo na evropská auta prodávaná ve Spojených státech může činit maximálně 15 procent. Trump v pátek ohlásil, že clo se zvýší na 25 procent.
„Zejména v geopolitickém období, které prožíváme, mají spojenci jako Spojené státy americké a Evropská unie mnohem lepší věci na práci než vyvolávat hrozby destabilizace,“ řekl Macron podle agentury AP novinářům na tiskové konferenci v Arménii, kde je na státní návštěvě. Dodal, že doufá, že „rozum brzy zvítězí“.
V červenci uzavřenou dohodu podmíněně schválil Evropský parlament. Vnitřní unijní postupy ale stanoví, že ještě než dohoda vstoupí formálně v platnost, musí ji projednat členské státy. Podle mluvčího Evropské komise Thomase Régniera o tom EU Washington informovala a ujistila ho, že proces pokračuje. Nejvyšší soud USA mezitím letos rozhodl, že Trump neměl pravomoc tato cla uvalovat.
Nejméně 17 lidí v úterý zabily ruské útoky na ukrajinská města Záporoží a Kramatorsk, vyplývá z informací ukrajinských úřadů. Na centrum Kramatorsku Rusové shodili letecké pumy a připravili o život nejméně pět lidí, dalších 12 osob utrpělo zranění, napsal na platformě Telegram náčelník správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin. V Záporoží ruský útok zabil 12 lidí, uvedl šéf záporožské správy Fedorov.
Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.
Jakub Dobeš je v tuto chvíli asi nejslavnějším hokejovým brankářem. Jeho skvělé výkony v play off NHL, které by zaujaly, ať už by chytal za kohokoliv, se násobí tím, že hájí barvy kanadského Montrealu.
„Dva rusofobní bezmozci, kteří skvěle hovoří rusky, se spolu dnes v Jerevanu bavili špatnou angličtinou. Chybí už jen Trump a Vance, aby těm ignorantům dali zápočet z angličtiny,“ napsal bývalý ruský prezident a nyní místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv. Kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a arménského premiéra Nikolu Pašinjana.
Na Staroměstském náměstí v Praze se v úterý vpodvečer sešly na podporu Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) tisíce lidí. Demonstrující drželi české vlajky a transparenty na podporu veřejnoprávních médií, dohlíželi na ně policisté. Akci organizuje spolek Milion chvilek, požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet.