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Ekonomika

Evropská města čekají miliardové náklady kvůli elektromobilům. Do nabíječek budou muset masivně investovat

ČTK
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Evropská města budou do roku 2030 potřebovat investice do distribučních elektrických sítí za téměř 25 miliard eur (zhruba 608 miliard Kč), aby dokázala pokrýt rostoucí počet elektromobilů.

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ilustrační fotoFoto: Economia – Aktuálně.cz
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Díky inteligentnímu řízení jejich nabíjení by se tyto náklady mohly snížit zhruba o 40 procent. Ukazují to závěry studie, kterou vypracovala společnost Siemens.

Nejvyšší investice budou potřebovat Německo, Norsko, Belgie či Nizozemsko. Počet elektromobilů poroste nejrychleji ve východní Evropě.

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Studie analyzovala 64 měst ve všech zemích Evropské unie a také na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku. Podle jejích závěrů vzroste počet elektromobilů v těchto městech do roku 2030 v průměru na 3,8násobek současného stavu. Investice do distribučních elektrických sítí by tak mohly dosáhnout 24,7 miliardy eur.

Možným řešením je inteligentní řízení nabíjení, které umožňuje přesouvat odběr elektřiny do hodin s nižší poptávkou, například do nočních hodin. Podle studie by se díky tomu potřebné investice mohly snížit o 10,6 miliardy eur.

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Levnější tarify

K přesunu spotřeby by mohl přispět i návrh Evropské komise na podporu předvídatelných a levnějších tarifů mimo špičku.

Studie byla vypracována pro evropské sdružení ChargeUp Europe, Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) a organizaci EIT Urban Mobility. Za nejnákladnější investice označuje nízkonapěťové rozvodné sítě, které umožňují pomalejší dobíjení elektromobilů, například v domácnostech nebo na pracovištích.

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Upozorňuje také, že nejvyšší investice připadnou na země, které už teď mají vysoce rozvinutý elektromobilní průmysl.

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