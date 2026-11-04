Evropská města čekají miliardové náklady kvůli elektromobilům. Do nabíječek budou muset masivně investovat

Evropská města budou do roku 2030 potřebovat investice do distribučních elektrických sítí za téměř 25 miliard eur (zhruba 608 miliard Kč), aby dokázala pokrýt rostoucí počet elektromobilů.
Díky inteligentnímu řízení jejich nabíjení by se tyto náklady mohly snížit zhruba o 40 procent. Ukazují to závěry studie, kterou vypracovala společnost Siemens.
Nejvyšší investice budou potřebovat Německo, Norsko, Belgie či Nizozemsko. Počet elektromobilů poroste nejrychleji ve východní Evropě.
Studie analyzovala 64 měst ve všech zemích Evropské unie a také na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku. Podle jejích závěrů vzroste počet elektromobilů v těchto městech do roku 2030 v průměru na 3,8násobek současného stavu. Investice do distribučních elektrických sítí by tak mohly dosáhnout 24,7 miliardy eur.
Možným řešením je inteligentní řízení nabíjení, které umožňuje přesouvat odběr elektřiny do hodin s nižší poptávkou, například do nočních hodin. Podle studie by se díky tomu potřebné investice mohly snížit o 10,6 miliardy eur.
Levnější tarify
K přesunu spotřeby by mohl přispět i návrh Evropské komise na podporu předvídatelných a levnějších tarifů mimo špičku.
Studie byla vypracována pro evropské sdružení ChargeUp Europe, Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) a organizaci EIT Urban Mobility. Za nejnákladnější investice označuje nízkonapěťové rozvodné sítě, které umožňují pomalejší dobíjení elektromobilů, například v domácnostech nebo na pracovištích.
Upozorňuje také, že nejvyšší investice připadnou na země, které už teď mají vysoce rozvinutý elektromobilní průmysl.
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