Evropská komise znovu prověřuje Google, podezírá ho z manipulace cen reklamy

Americký internetový gigant Google čelí novému vyšetřování ze strany Evropské komise. Důvodem je podezření, že manipuluje s cenami reklamy na svém vyhledávači. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Bloomberg s odvoláním na dopis zaslaný podnikům, které tato manipulace mohla poškodit. Zástupci Evropské komise a firmy Google se k těmto informací odmítli vyjádřit.
Z dopisu podle agentury Bloomberg vyplývá, že Evropská komise podezřívá firmu Google, že uměle zvyšuje ceny na aukcích reklamy v neprospěch inzerentů. To by mohlo představovat porušení pravidel hospodářskou soutěž, za které může Evropská komise vyměřit pokutu ve výši až deseti procent ročních tržeb podniku.
Součástí dopisu je žádost o informace ohledně dominantního postavení společnosti Google na trzích s reklamou. Podle zdrojů obeznámených se situací se vyšetřování zatím nachází v počáteční fázi, ale v brzké době by o něm mohla oficiálně informovat eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Teresa Riberaová, píše agentura Bloomberg.
Google, který je součástí technologického konglomerátu Alphabet a provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě, je světovou jedničkou v internetové reklamě. Stojí rovněž za operačním systémem Android, který používají téměř všichni výrobci chytrých telefonů.
Evropská komise již v minulosti vyměřila společnosti Google několik velkých pokut za různé prohřešky. Loni v září společnosti Google například nařídila zaplatit pokutu 2,95 miliardy eur (téměř 72 miliard Kč), protože dospěla k závěru, že firma upřednostňovala své vlastní služby v technologií zobrazování online reklamy na úkor konkurence a online vydavatelů.
V listopadu Evropská komise oznámila, že začala Google vyšetřovat kvůli podezření, že firma ve výsledcích vyhledávání znevýhodňuje internetové stránky některých médií. V prosinci pak oznámila další vyšetřování, a to kvůli podezření, že Google při používání on-line obsahu pro účely umělé inteligence (AI) porušuje pravidla hospodářské soutěže.
