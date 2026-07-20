Evropská komise vyměřila AliExpressu pokutu 550 milionů eur za nelegální výrobky

Evropská komise (EK) vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu 550 milionů eur (13,3 miliardy Kč), a to za porušení povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách (DSA). Unijní exekutiva o tom v pondělí informovala v tiskové zprávě.
Platforma podle EK řádně neposuzovala a neomezovala rizika související s prodejem nelegálních, nebezpečných či padělaných výrobků na svém internetovém tržišti. Komise zároveň firmě nařídila přijmout nápravná opatření. Podle AliExpressu je pokuta nepřiměřená. Za porušení pravidel podle DSA je to rekordní pokuta.
„S dnešním rozhodnutím ani s nepřiměřenou výší pokuty nesouhlasíme. Neodpovídá zavedenému systému opatření, který jsme vytvořili, ani významným proaktivním zlepšením, jež jsme zavedli,“ citovala z prohlášení AliExpressu agentura Reuters. „Rozhodnutí nyní pečlivě analyzujeme a zvažujeme všechny dostupné možnosti,“ dodala společnost, která je součástí čínské technologické skupiny Alibaba.
Platforma nesplnila své povinnosti hned v několika ohledech, uvedla unijní exekutiva. „AliExpress správně nevyhodnotil, zda disponuje dostatečným počtem zaměstnanců pro kontrolu potenciálně nelegálních výrobků,“ stojí ve sdělení komise.
„AliExpress nedostatečně posoudil, jak jeho systémy doporučení a reklamy přispívají k šíření nelegálních výrobků. Testy provedené útvary Evropské komise ukázaly, že spotřebitelům bylo doporučováno nebo zobrazováno velké množství nelegálních produktů ještě předtím, než byly účinně odstraněny,“ dodala EK.
Rovněž systém AliExpressu pro odhalování nelegálních výrobků nefungoval správně. Na platformě se běžně objevovaly nelegální produkty - od padělků až po nebezpečné hračky či rizikovou kosmetiku. A i když byly odhaleny, často zůstávaly na platformě ještě několik týdnů. Kontroly souladu výrobků s předpisy bylo navíc možné snadno obejít jejich nesprávným zařazením do kategorií, zjistila komise.
Velkým problémem je rovněž prodej padělků, AliExpress podle EK nedokázal dostatečně zabránit jejich šíření. „Padělané výrobky představují na platformě významné riziko. Kromě možných dopadů na práva spotřebitelů znevýhodňují poctivé podniky, které investují do vývoje, designu, bezpečnostního testování a inovací, protože je nutí soutěžit s výrobky, jejichž prodejci se těmto nákladům vyhýbají,“ uvedla unijní exekutiva.
Pondělní pokuta byla stanovena s ohledem na povahu porušení, jejich závažnost z hlediska počtu dotčených uživatelů v Evropské unii i délku jejich trvání. Evropská komise je exekutivním orgánem EU s rozsáhlými pravomocemi, plní mimo jiné také úlohu antimonopolního úřadu.
Podle statistik Evropské komise je AliExpress největším z čínských internetových prodejců, v Evropské unii měl ke konci roku 2025 kolem 193 milionů uživatelů. Druhý Shein měl 156 milionů uživatelů a Temu 130 milionů.
„Velikost platformy není omluvou - rizika je potřeba systematicky identifikovat a řešit, aby spotřebitelé mohli bezpečně nakupovat on-line. Dnes po AliExpressu požadujeme, aby tento standard splnil a přijal nápravná opatření,“ uvedla místopředsedkyně EK Henna Virkkunenová.
V souladu s nařízením o digitálních službách (DSA) musí AliExpress do 20. října 2026 předložit komisi akční plán. Ten musí obsahovat opatření k nápravě porušení povinností týkajících se posuzování a zmírňování systémových rizik. Následně přijme komise konečné rozhodnutí a stanoví lhůty k provedení nápravných opatření. Pokud AliExpress svá pochybení nenapraví, může mu komise uložit pravidelně se opakující peněžité sankce.
Pokuta pro AliExpress je sice dosud nejvyšší sankcí uloženou podle nařízení o digitálních službách (DSA), zůstává ale výrazně pod maximální možnou pokutou, která by přesahovala sedm miliard eur, uvedl nejmenovaný představitel EU. Roční obrat skupiny Alibaba, z něhož se při výpočtu pokuty vycházelo, činil podle Evropské komise přibližně 120 miliard eur.
Na konci května uložila komise společnosti Temu pokutu 200 milionů eur. Pokuta pro AliExpress je rekordní za porušení pravidel podle DSA, celkově rekordní pokutu EK vyměřila v roce 2018 americké firmě Google. Sankce tehdy činila 4,34 miliardy eur a byla za zneužití dominantního postavení prostřednictvím operačního systému Android. Později nižší soud EU sankci snížil na 4,125 miliardy eur a Soudní dvůr EU ji na začátku tohoto měsíce potvrdil.
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