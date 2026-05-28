Ekonomika

Evropská komise udělila Temu pokutu 200 milionů eur

ČTK

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy Kč) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím.

FILE PHOTO: Illustration shows Temu logo and EU flag
Foto: REUTERS
Čínský internetový prodejce porušil pravidla EU tím, že nedokázal řádně identifikovat, analyzovat a posoudit rizika spojená s nabídkou nelegálních produktů na své platformě a z toho vyplývající škody pro spotřebitele v EU, uvedla unijní exekutiva v prohlášení.

„Z výsledků tajného nákupu, který byl součástí šetření EK, vyplynulo, že velmi vysoké procento vybraných nabíječek neprošlo základními bezpečnostními testy, zatímco vysoké procento testovaných dětských hraček představovalo bezpečnostní riziko střední až vysoké závažnosti, jelikož obsahovaly chemické látky překračující zákonné bezpečnostní limity nebo představovaly nebezpečí udušení kvůli odnímatelným částem,“ dodává text.

Komise zároveň kritizovala, že posouzení rizik ze strany Temu bylo nedostatečné, protože vycházelo z obecných údajů z odvětví, nikoli z konkrétních podmínek na samotné platformě.

Unijní nařízení o digitálních službách (DSA) nařizuje, aby stanovené velké online platformy vyvíjely větší úsilí v boji proti nelegálnímu a škodlivému obsahu. Pokud se jím nebudou řídit, riskují tyto firmy pokuty až do výše šesti procent svého celosvětového ročního obratu.

Vzácný albínský buvol přezdívaný „Donald Trump" unikl vBangladéši rituálnímu obětování díky zásahu vlády
Blond ofina zachránila "Trumpovi" život. Buvol se stal hvězdou

Blond hříva, klidný pohled a jméno Donald Trump. V Bangladéši se z nenápadného albínského buvola stala celebrita, která si doslova vydupala záchranu svého života. Zvíře určené k obětování během svátku Íd al-adhá (Svátek oběti) zachránila vláda poté, co se stal virální senzací a začaly se kolem něj shromažďovat davy fanoušků. Internet měl jasno, takového buvola svět ještě neviděl.

Emily Bluntová jako televizní hlasatelka počasí ve Spielbergově filmu Den odhalení.
„Pravda patří sedmi miliardám lidí.“ Spielberg komentuje svůj nový film Den odhalení

V očekávané sci-fi novince od respektovaného režiséra Stevena Spielberga se objeví na Oscara nominovaná Emily Bluntová, držitel ceny Emmy a Zlatého glóbu Josh O'Connor, oscarový Colin Firth, Eve Hewsonová či Colman Domingo. K filmu byl právě zveřejněn trailer, v němž režisér prozrazuje okolnosti vzniku snímku, který rozvíjí myšlenku, že lidé nejsou ve vesmíru sami.

