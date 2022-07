Evropská komise schválila státní podporu 7,5 miliardy korun České poště

Po deseti dnech střetů mezi gangy v obci Cité Soleil u haitského hlavního města Port-au-Prince se zranilo, zemřelo či se pohřešuje skoro 500 lidí. Další 3000 lidí musely z místa uprchnout. Uvedli to místní zástupci OSN. Ti zaznamenali také případy znásilnění či násilného verbování do gangů, uvedla dnes agentura AFP. Karibské státy vyzvaly světové společenství k pomoci Haiti.

Podle údajů OSN v období od 8. do 17. července v Cité Soleil, kde vypukly silné střety mezi haitskými gangy, zemřelo, zranilo se či se pohřešuje nejméně 471 lidí. Organizace má také zprávy o "závažných sexuálních incidentech" namířených proti dívkám či ženám. Ve městě přitom nefunguje zdravotní pomoc. Koordinátorka aktivit OSN na Haiti Ulrike Richardsonová vyzvala všechny strany k ukončení násilí a k otevření humanitárního koridoru, který by umožnil dopravit nezbytnou pomoc do města.

Cité Soleil patří mezi nejchudší oblasti v okolí haitského hlavního města. Střety mezi gangy tam vypukly na začátku července. Kriminální organizace také zaútočily na sídla úřadů v hlavním městě a špatně vybavená policie jim nedokáže čelit. Haitský premiér Ariel Henry se k rostoucí vlně násilí zatím nevyjádřil. Nečinnost úřadů mnozí obyvatelé kritizují.

Podle států Karibského společenství (Caricom) se Haiti, které je nejchudším americkým státem, nachází v beznadějném stavu. Vyzvaly mezinárodní společenství k pomoci. Státy reagovaly na víkendovou nehodu lodi, která převážela zhruba 60 migrantů z této země a ztroskotala u Baham. Zemřelo nejméně 17 lidí a po dalších 15 lidech bahamské úřady stále pátrají. V souvislosti s tím úřady zadržely dva muže, ale není jasné, zda je z něčeho obvinily, napsala dnes agentura AP.