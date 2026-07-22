Evropská komise schválila převzetí Warner Bros konkurenčním Paramountem

Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů (zhruba 2,3 bilionu korun). Komise o tom ve středu informovala v tiskové zprávě.
Souhlas unijní exekutivy je podmíněn splněním řady podmínek, jež mají zabránit narušení hospodářské soutěže, zejména na trhu distribuce filmů v Evropském hospodářském prostoru (EHP), uvedl Brusel.
Závazky, s nimiž Paramount souhlasil, podle EK plně odstraňují zjištěné obavy z možného narušení tržní soutěže. Plnění bude kontrolovat nezávislý správce.
Komise při přezkumu dospěla k závěru, že spojení firem nevyvolává zásadní obavy na trzích filmové produkce ani audiovizuálního obsahu. Zůstává na nich totiž podle jejího mínění dostatek konkurentů.
Riziko unijní exekutiva, jež působí rovněž jako nejvyšší antimonopolní orgán společného trhu, identifikovala v distribuci filmů v zemích, kde Paramount spolupracuje se společností Universal prostřednictvím společného podniku United International Pictures (UIP). Bez nápravných opatření by podle EK hrozilo zhoršení podmínek pro provozovatele kin a v konečném důsledku i pro spotřebitele.
Paramount v návaznosti na tuto připomínku slíbil, že do 13 měsíců od dokončení transakce prodá podíl v UIP v EHP. Zároveň se na deset let zavázal neuzavírat s Universal dohody o společné distribuci filmů v Evropě. Dále Paramount Skydance podle těchto podmínek nesmí přesouvat distribuci filmů Warner Bros. ani Paramountu způsobem, který by posílil společnou distribuci s filmy studií Universal nebo Disney.
Warner Bros. Discovery a Paramount Skydance se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.
Americké ministerstvo spravedlnosti akvizici schválilo již v červnu. Obchod podle jeho mínění nepoškodí hospodářskou soutěž. Přesto nyní transakce stojí, neboť ji napadla skupina amerických států v čele s Kalifornií. Okresní soudkyně předběžným opatřením na 14 dní transakci pozastavila, aby dala žalující straně čas 3. srpna přednést argumenty, proč by převzetí nemělo pokračovat.
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