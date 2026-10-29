Evropská komise schválila poslední miliardy pro Česko v rámci Národního plánu obnovy

Evropská komise ve čtvrtek předběžně schválila dalších 23 miliard Kč pro Českou republiku na plnění Národního plánu obnovy (NPO). Jde o sedmou a závěrečnou platbu.
Mezi podpořená opatření patří rozvoj komunitní energetiky, elektrifikace MHD v Praze, budování kvantové komunikační infrastruktury, podpora vědy a vysokých škol včetně vzniku dvou nových univerzitních kampusů, dostupné nájemní bydlení, podpora digitálních dovedností učitelů či výstavba Českého onkologického institutu ve FN Motol, uvedlo na sociální síti X Stálé zastoupení ČR při EU.
„Evropská komise ve čtvrtek předběžně kladně posoudila sedmou žádost Česka o platbu ve výši 951 milionů eur z Nástroje pro oživení a odolnost, který je hlavním pilířem programu NextGenerationEU,“ uvedla Evropská komise ve svém prohlášení. Komise dospěla k závěru, že Česko uspokojivě splnilo 13 milníků a 25 cílů stanovených pro tuto platbu.
Peníze mají podpořit rozvoj dostupného bydlení prostřednictvím renovací a výstavby ve více než 130 bytových projektech v celkové hodnotě 350 milionů eur. Další prostředky směřují na zlepšení zdravotní péče a lékařského vzdělávání, včetně podpory Českého onkologického institutu a dvou nových univerzitních kampusů.
Podpora se týká také energeticky úsporných renovací veřejných budov a modernizace systémů veřejného osvětlení. Lepší dostupnost péče o děti a sociálních služeb má zajistit výstavba a rekonstrukce více než 700 zařízení předškolní péče a sociálních služeb.
Česko prostřednictvím Národního plánu obnovy čerpá prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost, který Evropská unie zřídila v reakci na pandemii covidu-19. Jeho cílem je pomoci členským státům zmírnit hospodářské a sociální dopady pandemie a podpořit ekologickou a digitální transformaci jejich ekonomik.
Nástroj je časově omezený a financuje se mimo jiné prostřednictvím půjček, které si Evropská komise jménem EU bere na finančních trzích. Prostředky získané na financování grantů mají být spláceny ze společného rozpočtu EU v následujících letech.
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