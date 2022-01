Evropská komise navrhuje zařadit jádro a zemní plyn mezi zelené investice

EU hodlá dát investorům návod, do kterých technologií se vyplatí vložit peníze. Návrh předpokládá, že investice do jádra budou směřovat nejméně příštích dvacet let a do zemního plynu deset let.

Členské státy evropského bloku se přou o to, jakými dostupnými prostředky budou moci nahradit energii a teplo vyráběné z uhlí - tohoto zdroje se mají v rámci přechodu ke klimaticky čistým technologiím v příštích letech zbavovat. Energie z jádra, při níž sice nevznikají skleníkové plyny, ale u níž není vyřešené dlouhodobé uskladnění vyhořelého radioaktivního paliva, stojí v centru těchto debat. Pro odpor Rakouska a několika dalších zemí se skupině projaderných států v čele s Francií nepodařilo prosadit do závěrů prosincového summitu v Bruselu, aby Evropská komise jádro na soupis zelených investic zařadila. Komise dlouho očekávanou publikaci takzvané taxonomie, tedy systému podpory ekologických investic, dosud několikrát odložila.