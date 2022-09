Omezme povinně spotřebu elektřiny ve špičkách o pět procent, navrhuje Evropská komise

Země Evropské unie by měly povinně omezit spotřebu elektřiny v nejvytíženějších hodinách o pět procent. Ve středu to navrhla Evropská komise v rámci krizového balíčku zaměřeného na zmírnění dopadu vysokých cen energií. Celkovou poptávku po elektřině doporučila komise snížit do konce března příštího roku o desetinu. O sadě návrhů budou jednat unijní ministři energetiky 30. září na mimořádné schůzi.

Evropská komise také navrhuje omezit příjmy výrobců elektřiny vyráběné z neplynových zdrojů, kteří nyní mají nebývalé zisky v souvislosti s rekordním růstem cen, oznámila ve středu předsedkyně komise Ursula von der Leyenová. Podle ní krizové opatření přinese členským zemím Evropské unie 140 miliard eur (přes 3,43 bilionu korun), které mohou využít na podporu spotřebitelů ohrožených drahými energiemi. Na pomoci se budou podílet i poplatky získané od producentů fosilních paliv, dodala. Komise přichází s návrhy pět dní po mimořádném jednání ministrů energetiky, kteří unijní exekutivu vyzvali k rychlé přípravě konkrétních kroků k omezení dopadu vysokých cen na obyvatele a firmy. V jejich rámci chce Evropská komise stanovit nejvyšší příjem za elektřinu vyráběnou ze solárních, větrných, jaderných, hnědouhelných zdrojů či biomasy na 180 eur za megawatthodinu. Veškeré peníze nad tuto cenu budou moci využít státy na svá podpůrná opatření. Členským zemím by měla pomoci i možnost odebrat 33 procent nadměrných zdanitelných zisků z letošního roku ropným firmám a producentům dalších fosilních paliv. Týkat se to bude letošních zisků, které o 20 procent převýší průměrné zisky z posledních tří let.