Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám Agrofertu

Evropská komise (EK) dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za druhé čtvrtletí letošního roku. Svůj krok komise odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), který v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust.
ČTK dnes o rozhodnutí EK informovala mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Eva Češpiva.
„Platby z fondu Evropského záručního zemědělského fondu (EZZF) jsou nadále propláceny bez jakýchkoliv omezení. Opatření se týká částky 3,18 milionu eur (zhruba 76,9 milionu korun),“ uvedla mluvčí fondu.
Pozastavení proplacení části výdajů je podle ní dočasným opatřením, které Evropské komisi poskytuje čas na dokončení jejího hodnocení a vyžádání si doplňujících informací od českých úřadů.
Evropská komise může lhůtu pro vyplácení dotací přerušit maximálně na šest měsíců, případně ji po dohodě s Českou republikou prodloužit o další tři měsíce, dodala Češpiva.
SZIF začal firmám z Agrofertu dotace opětovně přidělovat koncem dubna na základě nezávislých analýz. Peníze poskytl ze svého rozpočtu a následně do Bruselu zaslal zprávu o vyplacených podporách, což je podle něj standardní a dohodnutý postup.
EU proplatila všechny peníze, které fond v květnu Agrofertu poskytl. Bylo to celkem 204 milionů korun. Platby se nicméně podle tehdejšího vyjádření komise vztahovaly k žádostem podaným ještě před jmenováním Babiše do čela vlády. Nyní komise posuzuje, zda Babiš vložením Agrofertu do svěřenského fondu vyhověl pravidlům zakazujícím střet zájmů.
Představitelé opozice opětovné proplácení dotací Agrofertu kritizovali. Požadovali pozastavení, dokud nebude jisté, že je EU neodmítne proplácet. Varovali před tím, že podpory mohou dopadnout na český státní rozpočet. Babiš tvrdí, že vložením akcií Agrofertu do svěřenského fondu svůj střet zájmů vyřešil.
Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) v létě zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací Agrofertu. Reaguje tak na trestní oznámení, které kvůli možnému střetu zájmu českého premiéra v únoru podali Piráti. Žalobci prověřují mimo jiné politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá je také, proč ČR nevymáhá po holdingu dotace z minulosti.
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