„Evropská komise do všeho mluví,“ řekl Babiš. Chce snížit unijní regulace

Česko bude aktivně hledat podporu v Evropě pro snížení everopské regulace. Ta nyní brzdí celoevropský průmysl, který bojuje o přežití. Na konferenci Úspěšné Česko: Bez zbytečných regulací a byrokracie to v úterý řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Základním cílem by měla být revize systému emisních povolenek, na evropské úrovni chce řešit také unijní rozpočet, ochranu evropského trhu nebo investice.
„Evropská komise nám mluví do všeho, její regulace jsou šílené,“ řekl na úvod projevu Babiš. Podle něj v současné době český i evropský průmysl bojují o přežití, EU se proto podle něj musí změnit.
Klíčovým bodem českých aktivit podle Babiše bude snaha o revizi stávajícího systému emisních povolenek ETS 1 a odložení připravovaného systému ETS 2. „Česká republika už k tomu napsala tři dopisy do EU, navrhujeme v nich řešení, které průmyslu zásadně a rychle pomůže. Musíme k tomu získat spojence,“ řekl premiér. V této souvislosti zároveň vyzval i zástupce tuzemských firem, aby i oni hledali spojence napříč Evropou.
Babiš patří mezi unijní lídry, kteří hlasitě požadují změnu systému emisních povolenek. V posledním dopisu, který Evropské komisi odeslal na začátku dubna, navrhl podnikům v nejvíce zasažených odvětvích poskytnout bezplatné alokace povolenek podmíněné jejich dekarbonizačními plány. Podle něj by mělo být zmíněné opatření přijato bezodkladně.
Začátkem dubna Evropská komise představila první změnu systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS. Navrhuje upravit takzvanou Rezervu tržní stability (MSR), která reguluje trh s emisními povolenkami. Nově by povolenky neměly být zneplatněny v případě, že jich bude v rezervě více než 400 milionů. Namísto toho budou tyto povolenky ponechány jako zásoba do budoucna. Cílem je zvýšit stabilitu a předvídatelnost.
Premiér avizoval, že bude hledat v Evropě spojence i pro další témata ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu. Jde například o ochranu evropského trhu, unijní rozpočet, energetiku nebo investice. Změnit by se podle Babiše měl například přístup EU k zadlužení států, Česko je podle něj v některých případech omezeno více než země, které mají výrazně vyšší zadlužení.
Šéf energetické skupiny ČEZ Daniel Beneš na úterní konferenci řekl, že vnímá pozitivně kroky současné vlády týkající se zvýšení energetické bezpečnosti či snižování regulací. Zlepšení energetické soběstačnosti a podmínek pro firmy by podle něho pomohl rozvoj energetických dálnic, tedy páteře energetické sítě. Pro to je ale třeba také například zrychlit povolování výstavby, s čímž podle Beneše počítá projednávaná novela stavebního zákona.
Za důležitou ale Beneš považuje i změnu evropské taxonomie, která zvlášť v oblasti jádra vytváří nejasnosti. Zároveň je podle něj důležité revidovat ETS a nastavit realistické tempo dekarbonizace. Podmínky ETS by se pak konkrétně měly vyhnout energeticky náročným odvětvím, tak aby se český průmysl stal konkurenceschopným, dodal.
Současná vláda tvořená hnutím ANO, SPD a Motoristy ve svém programovém prohlášení uvádí, že udělá kroky k získání stoprocentní kontroly nad výrobou ve skupině ČEZ. Babiš v úterý na konferenci opět potvrdil, že i nadále bude chtít energetickou skupinu zestátnit. Neupřesnil ale, kdy by se tak mohlo stát. Stát drží v ČEZ přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři.
ŽIVĚ Čínský tanker proplul Hormuzským průlivem navzdory americké blokádě
Americké námořnictvo začalo v pondělí odpoledne blokovat přístup do íránských přístavů. Navzdory blokádě však čínský tanker Rich Starry, který podléhá sankcím Spojených států, v úterý proplul Hormuzským průlivem. Týž den do průlivu zamířil i další tanker Murlikishan, na který se také vztahují americké sankce.
Toxická slova, Slováci ve střehu. Magyar otvírá Benešovy dekrety, je za tím nový spor
Péter Magyar, který po vítězství v maďarských parlamentních volbách míří do premiérského křesla, uvedl, že chce znovu otevřít otázku Benešových dekretů. Jádrem sporu je vyvlastňování pozemků slovenskými úřady, které odkazují na poválečné uspořádání. Ministr zahraničí Petr Macinka označil Magyarova slova za "toxická" a uvedl, že bude debatu pečlivě sledovat.
Záznam neustále zpochybňovaného „já“. Jiří Petrbok vystaví v DOX své autoportréty
V Centru současného umění DOX bude možné od 23. dubna navštívit výstavu Jiřího Petrboka s názvem Deník pacienta. Zaměří se na téma autoportrétu a představí umělcovu tvorbu od 90. let po současnost jako souvislý záznam proměnlivého, neustále zpochybňovaného „já“.
"Hokejový bůh nám to oplatil." Vladař vychytal Flyers na poslední chvíli postup do play off
Brankář Daniel Vladař předvedl v pondělním zápase NHL 24 úspěšných zákroků, Philadelphia porazila hokejisty Caroliny 3:2 po nájezdech a jako poslední tým Východní konference postoupila do play off.
Greenpeace varuje před potenciálně katastrofickým zřícením Černobylu
Ekologická organizace Greenpeace v úterý varovala před možným nekontrolovaným zhroucením vnitřního radiačního pláště v bývalé jaderné elektrárně v Černobylu na Ukrajině, které by mohlo zvýšit riziko úniku radioaktivity do životního prostředí. Informovala o tom agentura AFP.