Evropa přiškrcuje odběr znečištěné ruské ropy. Do Česka stále teče

Polsko, Německo, Bělorusko a Slovensko zastavily dovoz ruské ropy ropovodem Družba kvůli jejímu znečištění organickým chloridem. Podle agentury Reuters, která se odvolává na dva nejmenované zdroje, tak učinila i Česká republika. Český státní provozovatel ropovodů Mero ale uvedl, že ropu stále přepravuje podle původního harmonogramu.

Místopředseda ruské vlády Dmitrij Kozak uvedl, že čistá ropa by se měla dostat ropovodem na hranici s Běloruskem znovu 29. dubna. Předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr svolal kvůli znečištěné ruské ropě na pondělí poradní skupinu, kde jsou zastoupeni všichni velcí hráči na trhu s pohonnými hmotami. Znečištěná ropa by mohla poškodit rafinerie.

Ruská média dnes citovala Kozaka, podle kterého by Rusko, Polsko a Bělorusko ještě dnes měly jednat o tom, jak částečně odstranit kontaminovanou ruskou ropu z ropovodu Družba na jejich území. V Rusku je již kontaminovaná ropa čerpána do skladů, dodal Kozak.

"Dostali jsme dopis od polského provozovatele (ropovodu Družba), že rafinerie v Polsku a Německu nemohou přijímat a zpracovávat ropu s takovými ukazateli," řekl běloruské tiskové agentuře Belta hlavní inženýr společnosti Gomeltransněfť Andrej Verigo. "Na západě je ropovod od (rafinerie) Mazyr zcela zastaven, kohoutky jsou zavřené."

Podle obchodníků, kteří jsou partnery několika předních evropských společností a na které se ve středu odvolala agentura Reuters, kolísají hladiny organického chloridu mezi 150-330 částicemi na jeden milion (ppm), zatímco maximum je podle normy deset ppm a obvyklá úroveň jedna až tři ppm.

Polské úřady uvedly, že dokud se záležitost nevysvětlí a dokud nebude vyčištěn přepravní systém, bude Polsko využívat ropu ze svých zásob. Polsko kupuje ropu také ze Saúdské Arábie, Norska, Angoly a Nigérie.

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve. Severní vede do Polska a Německa. Jižní pak vede přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Ruská ropa na Ukrajinu přes Bělorusko podle informací agentury Belta nadále teče bez omezení. Firma Gomeltransněfť dnes uvedla, že na Slovensko a do Maďarska se znečištěná ropa dostane za čtyři až pět dnů.

"Přepravujeme stále podle původního harmonogramu, instrukci o zastavení přepravy jsme od společnosti Unipetrol neobdrželi," řekla ČTK mluvčí firmy Mero Radomíra Doležalová. Jediným pravidelným odběratelem ropy od Mera je petrochemický holding Unipetrol.

Mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl dnes odkázal na své středeční vyjádření. "O problému jsme byli informováni. Nyní čekáme na kompletní zprávu a poté rozhodneme o dalších krocích," uvedl ve středu.

Objem dodané ropy zveřejňovalo Mero do doby, než se Unipetrol stal v roce 2015 jediným vlastníkem někdejší České rafinérské. V roce 2014 bylo do ČR dodáno celkem 7,48 milionu tun ropy, z toho ropovodem Družba 3,85 milionu tun.

Maďarská ropná společnost MOL, která vlastní i slovenskou ropnou firmu Slovnaft, dnes potvrdila, že ruskou ropu dodávanou ropovodem Družba nadále odebírá. Kvalita ropy přicházející jižní větví do Maďarska a na Slovensko podle firmy odpovídá stanoveným standardům. Slovenský Transpetrol však později oznámil, že zastavuje dovoz ruské ropy, protože Slovnaft odmítl přijmout ropu rozdílné kvality.

Organický chlorid se používá ke zvýšení produkce ropy. Před transportem je ale potřeba ho od ropy oddělit, protože může poškodit rafinerie.

V Rusku ke kontaminaci ropy dochází zřídka. Podle obchodníků se vyšší podíl organického chloridu objevil v ruské ropě zhruba před deseti lety, avšak znečištění bylo mnohem nižší.

Kromě ropovodu Družba se znečištěná ropa objevila podle zdrojů také v ruském přístavu Usť-Luga, odkud vyplulo nejméně pět tankerů s kontaminovanou ropou. Podle zdrojů již několik kupců ze Západu začalo dnes odmítat dodávky ropy z tohoto přístavu.