Euronics zvyšuje platy prodavačů o desetinu, marně shání zaměstnance

před 48 minutami

Euronics zvýšil od srpna platy prodavačům na prodejnách o 11 procent na téměř 23 000 Kč. Síť elektroprodejen se nyní potýká s enormním nedostatkem pracovníků, zejména v Praze a v severních a západních Čechách.

Praha - Síť elektroprodejen Euronics zvýšila od srpna platy prodavačům na prodejnách o 11 procent, průměrná mzda se tak navýší o 2000 korun na téměř 23 000 Kč. Polepší si téměř 500 zaměstnanců firmy.

Euronics se nyní potýká s enormním nedostatkem pracovníků, zejména v Praze a v severních a západních Čechách.

Firma je tak dalším obchodním řetězcem, který výrazněji zvyšuje platy. Od začátku letošního roku mzdy navýšila již většina velkých obchodních řetězců, některé dokonce i dvakrát. Nutí je k tomu právě nedostatek provozních pracovníků či snaha udržet si ty stávající.

"V období téměř plné zaměstnanosti je český trh přesycen nabídkami práce. Dobrá firma si ale musí umět udržet i najít kvalitní pracovníky. Navýšení mezd má pozitivně motivovat stávající zaměstnance, ale také přivést potenciální nové zájemce o práci," uvedla mluvčí Lenka Mastešová.

Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku v letošním 1. čtvrtletí činila 27 889 korun. Průměrná mzda prodavače v Euronics byla dosud téměř 21 000 korun, skládá se z pevné a pohyblivé složky. Pohyblivou složku ovlivňuje šikovnost prodavače a hodnocení měření v péči o zákazníka. Pokud tedy prodavač dobře prodává a dobře se o zákazníka stará, vydělá si výrazně víc - až 35 000 korun měsíčně.

Euronics a Kasa.cz jsou součástí skupiny HP Tronic. Zlínská společnost s tržbami přes devět miliard korun je distributorem a prodejcem domácích spotřebičů, spotřební elektroniky, počítačů a mobilních telefonů. Ve firmě pracuje více než 1400 zaměstnanců.

Naposledy zvýšil platy zaměstnancům obchodní řetězec Kaufland, a to od 1. srpna v průměru o 14 procent. V absolutních částkách jde o zvýšení o 1000 až 3000 korun hrubého měsíčně. Na nejnižších pozicích garantuje nejpozději do dvou let od nástupu mzdu minimálně ve výši 21 000 korun hrubého měsíčně. Řada velkých obchodních řetězců v ČR přidala svým pracovníkům od července. Například Tesco zvedlo základní tarifní mzdy v průměru o 11 procent.

Průměrná mzda provozních zaměstnanců se podle předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu (OSPO) Renáty Burianové v současné době pohybuje kolem 14 500 korun, loni to bylo o 500 korun méně. Portál Platy.cz uvádí průměrnou mzdu na pozici prodavač 15 690 korun, u pokladní 15 435 korun. Podle odhadu odborů pracuje v maloobchodu a velkoobchodu v ČR na 180 000 lidí.