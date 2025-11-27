Eurokomise dala zelenou zastropování cen emisních povolenek pro domácnosti

Změna rozhodnutí o MSR je klíčovým krokem k rychlému provedení opatření oznámených eurokomisařem Wopkem Hoekstrou s cílem zajistit postupné a hladké zahájení systému ETS2, uvedla eurokomise ve svém prohlášení. Krok komise ocenil i odstupující český premiér Petr Fiala, jehož vláda změnu v systému emisních povolenek prosazovala.
"Evropská komise dnes v reakci na náš návrh schválila konkrétní opatření, která zabrání růstu cen emisních povolenek ETS2 a omezí tak negativní dopady povolenek na občany a firmy," uvedl ve čtvrtek Fiala na sociální síti X. "Plníme tak náš slib, že nedopustíme skokové zdražení bydlení a pohonných hmot. Díky nové legislativě tak bude možné ceny emisních povolenek efektivně zastropovat," dodal. Nová vláda podle něj musí v jednáních pokračovat a získat podporu pro další úpravy a zrušení celého systému, jak zástupci hnutí ANO před volbami slibovali.
Evropská komise již v říjnu v reakci na požadavky Česka a dalších 18 států oznámila úpravy v systému emisních povolenek ETS2. Popsala celkem pět mechanismů, kterými se zajistí dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO₂). Mechanismy se přitom spustí, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne.
"Dnes plníme závazky, které jsme oznámili v říjnu. Tato opatření dále posilují stabilitu a cenovou dostupnost v rámci ETS2 a nasměrují nás na předvídatelnější cestu k nízkouhlíkové budoucnosti," uvedl eurokomisař Hoekstra. "Vytváříme správné podmínky pro udržení cen pod kontrolou a rychlý zásah, pokud by příliš vzrostly," dodal.
Navrhované opatření lze provést bez změny směrnice o ETS. Po čtvrtečním přijetí komisí se na něm musí dohodnout členské státy EU a Evropský parlament. Teprve poté vstoupí v platnost.
Nový systém ETS2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle původních plánů má platit od roku 2027. Díky tlaku ČR a dalších zemí bylo ale dojednáno, že bude o rok odložen a spuštěn až v roce 2028.
Zavedení systému ETS2 kritizuje i předseda hnutí ANO a nejspíš budoucí český premiér Andrej Babiš. V programovém prohlášení vznikajícího kabinetu je vyjmenováno, že vláda "odmítne emisní povolenky, tzv. ETS2, sníží poplatky za distribuci a přenos, podpoří rozvoj jaderné energetiky a domácích zdrojů a posílí soběstačnost a energetickou bezpečnost státu".