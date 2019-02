EU otvírá obchodní bránu do Singapuru. České firmy ušetří přes 100 milionů ročně

Evropská unie si po obchodních dohodách s Kanadou a Japonskem připíše další výrazný úspěch na poli mezinárodního obchodu. Europarlament přijal obchodní dohodu se Singapurem. Ten je považován za bránu do celé jihovýchodní Asie. Do ostrovního státu exportuje své zboží padesát tisíc firem.

Europoslanci ve středu přijali smlouvu o volném obchodu se Singapurem, kde sídlí přes deset tisíc evropských firem a vzájemné investice dosahují stovek miliard eur ročně. A nové příležitosti se týkají i českých společností.

"Je to velká příležitost pro oživení vzájemných obchodních vztahů i pro české firmy, už teď víme, že pro ně za stávající bilance znamená podpis dohody úsporu cca 120 milionů korun ročně," upozornila europoslankyně a zároveň místopředsedkyně výboru pro vnitřní trh Dita Charanzová (ANO).

Singapur je první zemí ze Sdružení národů jihovýchodních Asie (ASEAN), se kterou Evropská unie vytvoří zónu volného obchodu. Politici i odborníci proto doufají, že EU se díky tomu otevřou dveře k celé jihovýchodní Asii i pacifickému regionu.

"Věřím, že tudy se budou ubírat trendy dalšího rozvoje globálního světového obchodu. Jsem ráda, že EU je u toho, byla by chyba následovat protekcionismus Spojených států," dodala Charanzová.

Investice dosahují stovek miliard eur

Podobně to vidí i europoslanec a místopředseda pro mezinárodních obchod Jan Zahradil (ODS). "Padesát tisíc firem vyváží své výrobky do tohoto městského státu. Navíc je potřeba dohodu vnímat v celém kontextu snahy EU vyplnit prostor uvolněný Spojenými státy a uzavírat dohody o volném obchodu s rapidně rostoucími asijskými zeměmi," uvedl.

I podle něj je Singapur bránou k celé jihovýchodní Asii. Zároveň připomněl, že na stole leží již podepsaná obchodní smlouva s Vietnamem, jejíž vyjednávání Zahradil vedl.

"Pevně věřím, se nám v Evropském parlamentu podaří dohodu s Vietnamem uzavřít do konce mandátu v květnu tohoto roku," upřesnil.

Samotná obchodní dohoda se vyjednávala osm let. Finální text podepsali zástupci EU a Singapuru na summitu unijních a asijských států loni v říjnu. Souhlas Evropského parlamentu je ale podmínkou pro to, aby dohoda vstoupila v platnost. To by se mělo stát v příštích měsících.

V následujících pěti letech tak budou mezi EU a Singapurem odstraněna téměř všechna cla. Snadnější bude i poskytování služeb včetně bankovnictví. Evropské firmy rovněž získají přístup k singapurským veřejným zakázkám. Dohoda však myslí i na ochranu práv zaměstnanců či na ochranu životního prostředí.

Jen v roce 2016 dosáhl objem bilaterálních investic 256 miliard eur. Obchodní výměna se zbožím pak ročně dosahuje částky 53 miliard eur, vzájemných obchod se službami 44 miliard eur. Díky nové obchodní smlouvě by tyto částky měly ještě výrazně vzrůst.

Přelomový judikát Soudního dvora

Celý schvalovací proces měl být ukončen už v loňském roce, vyjednávání ale výrazně pozdrželo rozhodnutí Soudního dvora EU z května roku 2017. Unijní soudci v judikátu upozornili, že Evropská komise nemá k vyjednání původní podoby smlouvy dostatek pravomocí, a proto by ji musely schvalovat kromě europoslanců také národní i regionální parlamenty všech členských zemí.

Podobně tomu bylo i v případě dohody CETA mezi EU a Kanadou. Tehdy jednání pozastavil vlámský regionální parlament. Pár desítek poslanců tak téměř zhatilo roky vyjednávanou rozsáhlou obchodní dohodu.

Tomu se Evropská komise chtěla v případě smlouvy se Singapurem vyhnout. Proto požádala Soudní dvůr (SDEU) o rozhodnutí, ke kterým ustanovením smlouvy má výlučnou pravomoc a ke kterým pravomoc sdílenou se členskými státy.

Judikát SDEU, který je podle expertů v tomto ohledu přelomový a vyřešil mnoho sporných otázek, mluví jasně. Převážná část smlouvy spadá pod výlučnou pravomoc EU, nicméně například otázka ochrany investic či investičních sporů do pravomocí sdílených. To znamená, že kvůli těmto ustanovením by dohodu musely schvalovat i národní parlamenty.

Ustanovení spadající do sdílených pravomocí byla tudíž z původního textu vyčleněna. Europoslanci tak hlasovali o obou částech zvlášť, přičemž schválili obě. Investiční část však čeká ještě dlouhé kolečko ratifikace v celé EU.