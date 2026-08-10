EU by mohla začít dostávat plyn z Kypru od první poloviny roku 2028

Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru k pokrytí svých energetických potřeb již od března 2028. Řekl to agentuře AP kyperský ministr energetiky Michael Damianos. Podle něj se východní Středomoří rychle stává alternativním zdrojem energie pro Evropu, která kvůli válce Ruska proti Ukrajině a nepokojům na Blízkém východě hledá nové zdroje.
Francouzská společnost TotalEnergies a italská Eni se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Cronos u jižního pobřeží Kypru, uvedl Damianos. Bude to poprvé, kdy plyn z ložisek ve východním Středomoří bude dodáván na evropské trhy.
Výstavba potrubí, které spojí ložisko Cronos se 105 kilometrů vzdálenou infrastrukturou u obřího egyptského ložiska zemního plynu Zohr, by měla začít ještě letos a potrvá až 18 měsíců. Odtud bude plyn dopraven do zpracovatelského závodu na severním pobřeží Egypta, kde se zkapalní a loděmi přepraví do Evropy.
Přeprava plynu z Cronosu do Egypta ke zpracování je podle konsorcia ekonomicky nejvýhodnější variantou. Náklady se odhadují na zhruba 1,73 miliardy eur (42 miliard korun), což je přibližně polovina částky potřebné k rozvoji jiných ložisek v kyperských vodách. Důvodem této varianty je především blízkost již existující infrastruktury v Egyptě.
Dohoda sice počítá s dodávkami celého objemu více než tří bilionů krychlových stop (více než 85 miliard metrů krychlových) plynu z ložiska Cronos do Evropy. Zároveň ale obsahuje klauzuli, která Egyptu umožňuje využít až zhruba pětinu tohoto objemu pro pokrytí části jeho domácí spotřeby.
Ložisko Cronos je jedním ze šesti dosud objevených ložisek zemního plynu v kyperské výlučné ekonomické zóně u jižního pobřeží. Další dvě, Glaucus a Pegasus, podle odhadů obsahují dohromady 6,9 bilionu krychlových stop (zhruba 195 miliard metrů krychlových) plynu a jejich provozovatelé ExxonMobil a QatarEnergy očekávají zahájení těžby do roku 2033. ExxonMobil podle ministra energetiky plánuje průzkum ložisek u Kypru dále rozšířit a měl by získat další licenci na hledání uhlovodíků.
Další ložisko Aphrodite, objevené u Kypru před zhruba 15 lety, podle odhadů obsahuje 5,6 bilionu krychlových stop (přibližně 159 miliard metrů krychlových) plynu. Podle ministra energetiky se konečné rozhodnutí o jeho rozvoji, na kterém se podílí konsorcium vedené společností Chevron, očekává v létě 2027. Plyn by měl potrubím mířit přímo do egyptských zařízení a pokrývat potřeby tamní energetiky. Část ložiska zasahuje do izraelských vod a do příštího měsíce by měl arbitrážní proces určit, jaký podíl z ložiska Izraeli náleží.
Damianos také uvítal vstup francouzské investiční společnost Meridiam do projektu Great Sea Interconnector, podmořského elektrického kabelu, který má propojit evropskou energetickou síť s Kyprem a později i Izraelem. Projekt by ukončil energetickou izolaci Kypru a Izraele a zároveň by mohl podpořit iniciativu IMEC - novou obchodní a dopravní trasu, která má propojit Indii s Evropou přes Blízký východ.
Budoucnost projektu podmořského kabelu ale komplikuje nejistota ohledně nákladů, které mají podle dřívějších odhadů činit 2,2 miliardy USD (46,2 miliardy korun). Zpráva Evropské investiční banky, která má být zveřejněna v příštích měsících, by měla náklady upřesnit. Pro Kypr je to důležité, protože podle stávající dohody by tamní odběratelé elektřiny museli pokrýt až 63 procent nákladů na výstavbu kabelu, což by mohlo výrazně zvýšit ceny elektřiny.
Kyperská vláda se snaží získat další soukromé investory a zvažuje také dodatečné financování z fondů EU, aby snížila náklady, které by jinak nesly kyperské domácnosti. EU již na projekt přislíbila 658 milionů eur.
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