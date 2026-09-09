Éra levných úvěrů skončila. Sazby hypoték jsou nejvýš za dva roky

Průměrná sazba hypoték počátkem září meziměsíčně stoupla o 0,09 procentního bodu na 5,51 procenta. Zvýšila se pošesté v řadě a dostala se nejvýše od léta 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.
„Výraznější zlevnění se zatím nerýsuje. Stojí proti němu stojí vysoké náklady bank na dlouhodobé financování, geopolitická nejistota i obavy z návratu inflace. Podzim může přinést větší konkurenci mezi bankami a cílené slevy, plošný návrat sazeb pod pět procent ale neočekáváme,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora. Na jaře přitom vývoj vypadal opačně. V březnu Hypoindex klesl na 4,89 procenta, nejníže od dubna 2022.
Šest měsíců růstu sazeb se už citelně propisuje i do rodinných rozpočtů. U modelové hypotéky 3,5 milionu korun se splatností 25 let činí při zářijové sazbě 5,51 procenta měsíční splátka přibližně 21 520 Kč. Proti březnu vzrostla o 1280 korun měsíčně.
První test, zda se šest měsíců trvající růst hypotečních sazeb blíží ke konci, může přijít právě na podzim. Banky po prázdninách tradičně zvyšují obchodní aktivitu, více soupeří o nové klienty a do hry vstupují akční nabídky. „Situace je jiná než v období klesajících tržních sazeb, kdy banky mohly levnější zdroje relativně snadno promítat do cen hypoték a zároveň si zachovat dostatečnou marži. V průběhu léta naopak řada institucí hypotéky zdražovala. Jen během srpna některé banky zvýšily sazby u vybraných fixací o 0,2 až 0,4 procentního bodu, zatímco jiné je ponechaly beze změny,“ upozornil Sýkora.
Hlavním problémem zůstává geopolitická nejistota a s ní spojené obavy z návratu inflace. „Vyšší úrokové sazby s námi mohou zůstat podstatně déle, než jsme ještě před několika měsíci doufali. Vláda před volbami slibovala levnější hypotéky, zároveň ale plánuje druhý nejvyšší schodek v historii ČR. Stát si musí půjčit více peněz, vydává více dluhopisů a zároveň přilévá další peníze do ekonomiky. To vytváří tlak na tržní úrokové sazby a představuje další proinflační riziko. Tedy přesně to, co levnějším hypotékám příliš nepomáhá,“ konstatoval vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.
V půlročním horizontu proto očekává spíše stagnaci až mírný růst hypotečních sazeb. Banky mohou část vyšších nákladů nějakou dobu absorbovat ve svých maržích, nejsou ale charita a tento prostor není nekonečný. V delším horizontu bude rozhodovat především inflace a geopolitika. Pokud se situace uklidní, otevře se podle něj prostor pro pozvolné zlevňování. „Politici mohou levnější hypotéky před volbami slibovat na billboardech a mohou kvůli nim kritizovat i Českou národní banku. Tržní úrokové sazby ale předvolební programy nečtou,“ dodal Kadeřábek.
!Ačkoliv jsme si ještě na začátku prázdnin mohli myslet, že podzim bude ve znamení pobídek a slev, opak bude pravdou. Nejsou výjimkou již sazby blížící se šesti procentům, na konci roku se na tuto hranici můžeme podívat,“ řekl ČTK analytik Bidli Daniel Horňák. Podle místopředsedy představenstva Gepard Finance Davida Eima se ukázalo, že aktuální růst úrokových sazeb není jen krátkou epizodou spojenou s šokem vyvolaným geopolitickou situací na Blízkém východě. „Plánovaná výše schodku státního rozpočtu na příští rok jen přilila olej do ohně. Zpráva, že stát se hodlá zadlužovat takovým tempem, je jednoznačným impulzem pro další růst úrokových sazeb,“ podotkl.
Hypoteční trh tak podle hypoteční specialistky FinGO Jany Vaisové v září potvrzuje, že období levných úvěrů je pryč. „Očekáváme, že banky právě nyní začnou nabízet podzimní akce na sazby a balíčky slev, aby se ještě na poslední měsíce zájem o hypotéky zvýšil. Jinak se neočekává boom hypoték, spíše setrvalý stav,“ poznamenala.
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