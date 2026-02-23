Přeskočit na obsah
Ekonomika

Energošmejdů přibývá. ERÚ uložil rekordní pokuty za pochyby vůči spotřebitelům

ČTK

Energetický regulační úřad (ERÚ) uložil loni obchodníkům za praktiky, které poškozují spotřebitele, pokuty za 18,5 milionu korun. Jde o rekordní částku za více než dvacetileté fungování úřadu. Součástí loňských sankcí byla i zatím nejvyšší samostatná pokuta šest milionů korun pro společnost Elgas Energy. Roste i počet případů tzv. energošmejdů. V pondělí o tom informoval ERÚ.

České bankovky, peníze, ilustrační snímek
Úřad nejčastěji sankcionoval nevystavená vyúčtování, nevyřízené reklamace, nevrácené přeplatky, znemožňování odchodu klientů k jinému dodavateli nebo protiprávní převádění zákazníků na takzvané spotové produkty. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
Dohromady úřad loni udělil sankce za všechny přestupky v energetice za rekordních 28,4 milionu korun, protispotřebitelské praktiky tvoří hlavní podíl.

Objem loňských sankcí tak po roce opět překonal dosavadní rekord, který dosud z roku 2024 činil 14,3 milionu korun. Úřad nejčastěji sankcionoval nevystavená vyúčtování, nevyřízené reklamace, nevrácené přeplatky, znemožňování odchodu klientů k jinému dodavateli nebo protiprávní převádění zákazníků na takzvané spotové produkty.

"Výše pokut za protispotřebitelská jednání rok od roku roste. Ochrana spotřebitele je jednou z našich prioritních oblastí, na kterou se zaměříme i do budoucna s cílem vyčištění trhu od nežádoucích praktik. Zásadní je rovněž prevence včetně osvěty spotřebitelů, abychom problémům předcházeli," uvedl předseda ERÚ Jan Šefránek.

Pokuty za jednání proti spotřebitelům tak tvoří stále vyšší podíl na celkových sankcích, loni tvořily téměř dvě třetiny z celkových 28,4 milionu korun pravomocně uložených pokut za veškeré přestupky spáchané v energetice. Spolu s tím roste i počet podání k zahájení kontroly, kterých loni ERÚ obdržel přes 300.

"Nejde pouze o pokuty. Společnosti Elgas Energy, která od nás dostala nejvyšší šestimilionovou individuální sankci, jsme zároveň zrušili licenci. Z energetického trhu tak musela odejít úplně," řekla členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Elgas Energy loni dostal rekordní pokutu pro jednoho konkrétního dodavatele za nekalé obchodní praktiky. Firma podle úřadu spáchala desítky přestupků vůči spotřebitelům, mezi nimi například i klamání zákazníků nebo ukládání nesmyslně vysokých záloh.

Úřad podle Zemanové zaznamenal také nárůst aktivit tzv. energošmejdů z řad zprostředkovatelů. "Každá čtvrtá zahajovaná spotřebitelská kontrola se loni soustředila právě na chování zprostředkovatelů. Ti lidem, často bez registrace a pod falešnými záminkami, podstrkují k podpisu smlouvy či plné moci. Nezdráhají se při tom vydávat ani za jmenovce či vzdálené příbuzné svých obětí," uvedla Zemanová.

