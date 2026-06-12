Elon Musk se díky růstu akcií SpaceX stal prvním dolarovým bilionářem

Podnikatel Elon Musk se díky vysokému zájmu o akcie americké společnosti SpaceX v pátek stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Kolem 18:30 SELČ akcie společnosti vykazovaly nárůst o 22 procent na 165 dolarů za kus. K tomu, aby se Muskovo jmění počítalo v bilionech, přitom stačí, aby se akcie firmy obchodovaly alespoň za 138,50 dolaru za kus, uvedl již dříve magazín Forbes.
Akcie jsou od pátku na trhu Nasdaq k dispozici veřejnosti. Musk má ve společnosti SpaceX většinový podíl a Forbes aktuálně hodnotu jeho jmění odhaduje na 1,1 bilionu dolarů (22,9 bilionu korun).
SpaceX ve čtvrtek stanovila cenu své IPO na 135 dolarů za akcii, což pro společnost znamená tržní kapitalizaci 1,8 bilionu dolarů. Podle výpočtů Forbesu se tím Muskovo čisté jmění zvýšilo o 188 miliard dolarů na odhadovaných 982 miliard dolarů (20,5 bilionu korun).
Pokud by cena akcií Tesly zůstala nezměněná a akcie SpaceX uzavřely obchodování alespoň na 138,50 dolarů za akcii, potvrdí se Muskův status bilionáře. Bilionářem by zůstal i v případě, že by cena akcií Tesly vzrostla z 399 dolarů na 424 dolarů za akcii a akcie SpaceX zůstaly na stanovených 135 dolarech, což není příliš pravděpodobný scénář, uvedl Forbes.
Musk vlastní 4,8 miliardy akcií vesmírné společnosti. Kromě toho drží dalších 350 milionů akciových opcí s realizační cenou 8,40 dolaru za akcii v hodnotě 44 miliard dolarů, což mu dává 38procentní podíl ve společnosti, která ve čtvrtek měla hodnotu 688 miliard dolarů.
Musk také vlastní přes desetinu akcií Tesly s tržní kapitalizací 1,5 bilionu dolarů v hodnotě 165 miliard dolarů a opce na získání dalšího téměř osmiprocentního podílu v hodnotě 114 miliard dolarů, dodal Forbes.
Jmění doplňují menší podíly v jeho start-upu Neuralink, který se zabývá vývojem mozkových rozhraní, a ve firmě na ražení tunelů Boring Company. Kromě toho by Musk měl mít také několik miliard dolarů z předchozích prodejů akcií Tesly.
SpaceX se zaměřuje na raketovou techniku pro výzkum vesmíru nebo na vývoj umělé inteligence (AI), kromě toto provozuje i satelitní síť Starlink. Zájem o akcie firmy byl při úpisu enormní.
Agentura Bloomberg s odkazem na své zdroje uvedla, že poptávka od institucionálních a drobných investorů přesáhla 350 miliard dolarů. Firma nabídla 555,6 milionu akcií.
Primární veřejná nabídka akcií (IPO) SpaceX tak výrazně překonala dosavadní rekord, který držela ropná společnost Saudi Aramco. Ta v roce 2019 získala prodejem akcií 29,4 miliardy dolarů.
Musk založil firmu SpaceX v roce 2002. Začátkem letošního roku se firma spojila s Muskovým start-upem xAI zaměřeným na umělou inteligenci. Společnost loni vykázala čistou ztrátu 4,94 miliardy dolarů při tržbách 18,7 miliardy dolarů. O rok dříve firma hospodařila s čistým ziskem 791 milionů dolarů a měla tržby 14 miliard dolarů.
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