Cena elektřiny je v Česku šestá nejvyšší v Evropě. Někteří dodavatelé ještě zdraží

Za posledních pět let narostly Čechům faktury za elektřinu zhruba o pětinu. Při přepočtu na kupní sílu je tak podle Hospodářských novin elektřina v tuzemsku šestá nejdražší v Evropě. Podle dodavatelů oslovených ČTK bude navíc část dodavatelů ještě zdražovat. Cestou k nižším účtům ovšem nutně nemusí být ani oblíbená fixace cen, varuje ekonom.

Průměrný Čech zaplatí za jednu kilowatthodinu 4,5 koruny. Z pohledu nominální ceny se tak jedná o patnáctou nejvyšší částku mezi zeměmi evropské osmadvacítky. Hlubší analýza ceny ovšem dokazuje, že elektřina ve skutečnosti v tuzemsku příliš levná není.

Podle Hospodářských novin se totiž při přepočtu na kupní sílu cena kilowatthodiny v tuzemsku dostane na šesté místo v žebříčku ceny elektrické energie v celé Evropské unii.

Nejdražší elektřinu mají v sousedním Německu a to zejména kvůli tamní podpoře obnovitelných zdrojů. Naopak nejlevněji vyjde kilowatthodina ve Finsku.

"Jednou z příčin českého umístění může být vysoký regulovaný poplatek za elektřinu. Každoroční rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vedou pravidelně k navyšování cen," řekl HN ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Elektřina ještě zdraží

Podle dodavatelů oslovených ČTK ovšem někteří tuzemští dodavatelé elektřiny plánují ještě zdražovat. "Do konce prvního čtvrtletí roku 2020 plánujeme u vybraných produktů nárůst ceny silové elektřiny v průměru kolem deset procent, což v celkovém účtu za elektřinu, včetně regulované složky, znamená zhruba čtyřprocentní navýšení," řekla mluvčí Bohemia Energy Hana Novotná.

Zákazníkům, kteří používají elektřinu běžným způsobem, tj. na svícení a běžné spotřebiče, vzroste podle ní celkový účet za elektřinu zhruba o 480 Kč za rok. "Ti, kdo elektřinou navíc i topí, si pak v celkovém účtu ročně připlatí v průměru 2250 Kč," uvedla.

Situace na trhu snižování cen elektřiny nepřeje také podle mluvčího ČEZ Romana Gazdíka. "Ceny elektřiny jsou nyní nahoře zejména kvůli emisním povolenkám, které jsou pětkrát dražší než před dvěma roky. Pokud bychom některé ceníky upravovali, půjde o jednotky procent na faktuře," sdělil.

Pozor na dlouhodobé fixování ceny, říká ekonom

Cestou k udržení nízkých účtů za elektřinu ovšem nemusí být nutně dlouhodobá fixace současných cen. "V roce 2020 se cena elektřiny domácnostem zvýší polovičním tempem oproti letošku, tedy zhruba o šest procent. Běžná domácnost tak v příštím roce za proud zaplatí o zhruba 500 korun víc," říká hlavní ekonom Czech fund Lukáš Kovanda.

Podle něj tak není divu, že dodavatelé elektřiny domácnostem nyní zaznamenávají rostoucí zájem právě o zafixované produkty. "Pokud však bude některý z dodavatelů nabízet fixaci na dobu delší tří let, je třeba být na pozoru. Nejde totiž zjevně o férovou nabídku. V horizontu více než tří let je třeba počítat s citelnějším ochlazením tuzemské ekonomiky," dodává.

Podle něj je totiž část analytiků přesvědčena, že ve Spojených státech v příštím roce udeří ekonomická recese. Ta by se zpožděním jednoho či dvou let mohla vyvolat závažné ekonomické zpomalení také v Evropě a Česku.

Vlivem tohoto zpomalení by načas ochabla poptávka po elektřině, což by alespoň přechodně vedlo k její cenové stagnaci či dokonce poklesu. "Spotřebitel vázaný dlouhodobou fixací by v takovém případě naopak platil dodavateli elektřiny větší účty než nový klient," vysvětluje Kovanda.