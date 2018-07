Elektrárna Dukovany neplánovaně odstavila čtvrtý blok kvůli kontrole čerpadla

před 52 minutami

Jaderná elektrárna Dukovany neplánovaně odstavila čtvrtý blok kvůli kontrole jednoho ze šesti hlavních cirkulačních čerpadel. Elektřinu přestal blok vyrábět dnes krátce před 09:00, sdělil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Práce by měly být hotové do deseti dnů. V elektrárně zároveň končí plánovaná odstávka prvního bloku, která začala 12. května. Dodávky elektřiny do sítě z tohoto bloku by měly být obnoveny v následujících hodinách. Letos byl podle plánu v elektrárně odstaven i druhý blok, a to na 53 dnů. Další dva dukovanské bloky tři a čtyři stály v součtu 19 dní neplánovaně kvůli kontrolám zařízení sekundární části potrubí parogenerátoru.